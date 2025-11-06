Comienza la cuenta atrás más esperada. Rosalía es el nombre del momento, una artista que se ha convertido en el gran ícono musical de la actualidad y que provoca fuertes sacudidas cada vez que publica música. Desde mediados de octubre, los fans de la artista de Sant Esteve Sesrovires esperan escuchar el trabajo que ha estado elaborando durante tres años. Un proyecto titulado Lux que saldrá a la luz de manera oficial –después de la filtración que se produjo el miércoles 5 de noviembre- este viernes día 7. Quedan muy pocas horas para conocer de manera profunda la nueva era musical de Rosalía, una etapa en la que la fe, la religión y un viaje casi místico acompañan las melodías de un álbum recitado en 13 idiomas diferentes.

Sea como sea, algunos fans seleccionados han podido disfrutar de una fiesta exclusiva y secreta de Rosalía. Ha sido este miércoles por la noche en una listening party, una escucha abierta para cerca de 900 personas, donde también se ha colado la batalla de Sixena en el MNAC. La artista ha elegido el Museo Nacional de Arte de Cataluña para llevar a cabo su fiesta privada, un detalle que no habría sido bien recibido por el abogado de Vilanova de Sixena, Jorge Español, que pidió prohibir el acto de presentación del nuevo disco de la cantante. Esta petición, sin embargo, no se ha hecho realidad y muchos famosos han podido formar parte de este primer adelanto antes del lanzamiento mundial del disco más esperado del año.

¿Cuáles famosos asistieron a la fiesta exclusiva de Rosalía?

Este miércoles 5 de noviembre Rosalía ha preparado un evento exclusivo para presentar en Barcelona el álbum Lux, su nuevo disco que desde hace semanas genera muchas reacciones y que está a punto de salir a la luz de manera oficial. Algunos fans seleccionados de Rosalía han podido disfrutar de este evento en el MNAC, también acompañados de personajes públicos y famosos de todo tipo que ya saben lo que es vivir la experiencia Lux completa. Una de ellas ha sido Belén Esteban. La tertuliana ha compartido algunas imágenes de las personas con las que se ha encontrado durante esta exclusiva fiesta, aunque una de las normas de la organización era no grabar lo que estaba pasando en el interior.

Amaia también ha podido disfrutar de la experiencia y ha dedicado unas palabras una vez ha finalizado el acto. «Se me está haciendo extraño volver a la realidad después de este momento tan fuerte. Ha nacido algo histórico que se recordará por siempre«, indica en el vídeo publicado en X (antes Twitter).

Amaia, tras escuchar 'LUX' de ROSALÍA: "Se me está haciendo muy raro volver a la realidad después de este momento tan fuerte. Ha nacido algo histórico que se va a recordar siempre".

También estuvo Noemí Galera, la directora de la Academia de Operación Triunfo, el programa que lanzó a la fama la figura de Amaia. Galera ha publicado a través de las historias temporales de su perfil de Instagram los regalos y el merchandising que ha recibido por formar parte del acto de presentación del disco, como una camiseta o el disco físico.

Creadores de contenido, actores, deportistas y cantantes también han pasado por esta noche secreta de la Motomami. Laura Escanes y su novio, Joan Verdú, Samantha Hudson, Berto Romero, Julieta, Paco León, Rossy de Palma... Decenas de nombres que ya saben cómo suena este nuevo disco de la cantante.

Rosalía, como una divinidad dentro del MNAC

¿Pero en qué consiste la listening party? Rosalía ha organizado un evento global, al menos, además de estar en Barcelona, otras ciudades del mundo también habían reunido a los fans seleccionados de la catalana para sentir en primicia cómo suenan los 18 temas que conforman Lux. La artista iba vestida con una larga túnica blanca y su nuevo cabello, con el círculo teñido de color amarillo como si fuera la aureola de un ángel.

Rosalia en muestra de agradecimiento a todo el público por estar presente en su listening party de Barcelona

En las redes sociales han salido a la luz algunos detalles de este evento, como por ejemplo la organización de los asientos, cómo era el escenario y la estética blanca y pura que marca esta nueva era musical.

Así de increíble lucia el escenario de Rosalía para la listening party de LUX hoy en Barcelona

Imágenes exclusivas del interior de la listening party de LUX en Barcelona.

Fans que se encontraban en el interior de la sala explican que durante la reproducción del álbum, Rosalía se ha quedado inmóvil y en silencio sobre el escenario, moviéndose solo para hacer «poses cargadas de dolor mientras un impresionante espectáculo de luz envuelve el ambiente».

La expectación por la nueva música de Rosalía ha convertido esta larga espera en un momento de nervios y de locura total. De hecho, en Metacritic, una página web que recopila reseñas de álbumes de música o películas, Lux se sitúa con la mejor puntuación de la historia del sitio web.

«LUX» de Rosalía es ahora el álbum con mejor puntuación de todos los tiempos en Metacric con un 100. Ningún otro álbum jamás logró llegar a esa cifra.



Ningún otro álbum jamás logró llegar a esa cifra. pic.twitter.com/0tsdh7Jz13 — ROSALUX (@Rosamamiiii) November 5, 2025

La cuenta atrás se acerca a su final y es evidente que después de la publicación Rosalía seguirá dando mucho de qué hablar.