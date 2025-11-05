La historia de Sijena es como el lema de un circo de antaño: «¡No se vayan, lo haremos aún más difícil!». El abogado de Vilanova de Sijena, Jorge Español, tras el numerito de este martes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hoy ha subido el listón. El letrado no se ha quedado corto y ha pedido prohibir un acto de presentación del nuevo disco de la cantante Rosalía, ‘Lux’. Un acto programado para este miércoles en el museo.

El letrado ha presentado un escrito en el juzgado de Huesca para solicitar la prohibición de este acto –que no es un concierto– porque debía realizarse en la sala Oval, muy cercana a las pinturas murales del monasterio que reclama Aragón. Según alega el abogado, la misma conservadora del MNAC había alertado que cualquier vibración podría ocasionar desprendimientos en las pinturas murales. “No sé cuántos vatios de música habrá allí, pero es muy peligroso porque todo vibrará”, ha observado Español.

Las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) / Kike Rincón/Europa Press

Ir a los tribunales

La amenaza ha ido más allá, alertando con un clásico como es la ayuda de los tribunales. Por ello ha advertido que impulsarán acciones penales contra el museo si no se cancela el acto. Español también ha querido especificar que no tiene nada personal con la cantante de Sant Esteve Sesrovires establecida en el Bages, solo son negocios jurídicos y de prevención y protección del patrimonio. «Es una gran cantante”, aclara el abogado, y asegura que la admira mucho. Sin embargo, cree que sería mejor hacer la presentación fuera de las instalaciones del museo para evitar riesgos para las pinturas murales de Sijena e incluso para otras como las de Taüll, también expuestas y conservadas en el MNAC.

Español ayer también tuvo protagonismo con otra ocurrencia. El abogado se personó en el MNAC para «interrogar» a los conservadores de la entidad, cosa que no se le permitió, como tampoco entrar en las «reservas» del Museo argumentando que había piezas de las obras que Gudiol arrancó y que no están expuestas. Sí que, en cambio, fotografió con infrarrojos las pinturas murales del monasterio de los Monegros.