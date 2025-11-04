El caso de las pinturas murales de Sixena tiene todos los números para convertirse en un extrañísimo manual de cumplimiento de las sentencias. La jornada de hoy ha sido el último ejemplo. Esta mañana, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha recibido la visita del abogado del Ayuntamiento de Sixena, Jorge Español. De hecho, el letrado ha entrado al museo con la cobertura de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca que le permitió entrar con sus técnicos.

Ahora bien, Español, acompañado de su «técnico», Alfonso Monforte, y una técnica italiana, ha querido pasarse de listo e intentó colarse en las «reservas» del Museo, es decir, en los almacenes, e interrogar a los técnicos del MNAC. Dos iniciativas que la dirección del museo ha impedido porque no estaba autorizado y porque «no es ningún juez ni policía para interrogar o tomar declaración a nadie».

Imagen general de la entrada del MNAC este fin de semana/Quico Sallés

Solo dos salas y Gudiol en medio

Según explican fuentes del MNAC a El Món, Español pidió el viernes visitar las instalaciones donde están expuestas las pinturas murales. Una visita a la cual la institución no se podía oponer porque lo había autorizado la jueza. El MNAC lo recibió «como siempre hacemos, con profesionalidad y educación». Así hizo una «fotografía infrarroja de los murales», sin ninguna más explicación. Pero el letrado intentó utilizar el permiso judicial para entrar en las reservas para comprobar que «Josep Gudiol arrancó más metros de pintura de los que hay expuestos en las salas».

La dirección del Museo lo ha impedido advirtiendo que la interlocutoria de la magistrada era clara y «estaba bien definido y señalado el objeto que podía fotografiar o visitar, en concreto las salas 16 y 17, donde están expuestas las pinturas murales y las profanas, y nada más». De hecho, el MNAC recurrió contra la decisión de la jueza de dar pátina de investigador policial a Español, a través de un recurso que califican de «contundente». Español no ha terminado el trabajo y ha notificado al Museo que mañana miércoles volverá a ir, después de definir la visita como «muy positiva».