El cas de les pintures murals de Sixena té tots els números per esdevenir un estranyíssim manual de compliment de les sentències. La jornada d’avui n’ha estat el darrer exemple. Aquest matí, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha rebut la visita de l’advocat de l’Ajuntament de Sixena, Jorge Español. De fet, el lletrat ha entrat al museu amb la cobertura de la titular del Jutjat d’Instància número 2 d’Osca que li va permetre entrar amb els seus tècnics.
Ara bé, Español, acompanyat del seu “tècnic”, Alfonso Monforte, i una tècnica italiana, s’ha volgut passar de llest i ha intentat colar-se a les “reserves” del Museu, és a dir, als magatzems, i interrogar els tècnics del MNAC. Dues iniciatives que la direcció del museu ha impedit perquè no hi estava autoritzat i perquè “no és cap jutge ni cap policia per interrogar o prendre declaració a ningú”.
Només dues sales i Gudiol pel mig
Segons expliquen fonts del MNAC a El Món, Español va demanar el divendres visitar les instal·lacions on són exposades les pintures murals. Una visita a la qual la institució no es podia oposar perquè ho havia autoritzat la jutgessa. El MNAC l’ha rebut “com sempre fem, amb professionalitat i educació”. Així ha fet una “fotografia infraroja dels murals”, sense cap més explicació. Però el lletrat ha intentat utilitzar el permís judicial per entrar a les reserves per comprovar que “Josep Gudiol va arrencar més metres de pintura dels que hi ha exposats a les sales”.
La direcció del Museu ho ha impedit advertint que la interlocutòria de la magistrada era clara i “estava ben definit i assenyalat l’objecte que podia fotografiar o visitar, en concret les sales 16 i 17, on són exposades les pintures murals i les profanes, i res més”. De fet, el MNAC va recórrer contra la decisió de la jutgessa de donar pàtina d’investigador policial a Español, a través d’un recurs que qualifiquen de “contundent”. Español no ha acabat la feina i ha notificat al Museu que demà dimecres hi tornarà a anar, després de definir la visita com a “molt positiva”.