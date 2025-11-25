Cada passa del procediment d’execució de la sentència de les pintures murals Sixena és una reinterpretació de la llei d’enjudiciament civil. Aquest dilluns, la jutgessa d’Osca ha decidit que els tècnics aragonesos poden entrar als magatzems del per buscar més frescos del monestir dels Monegres i, el que encara sorprèn més als equips jurídics, poder interrogar els tècnics del museu, atorgant pàtina de policies o autoritat judicial als delegats aragonesos.
Així ho ordena la resolució de la jutgessa amb la qual rebutja els recursos interposats per la Generalitat i del Museu Nacional de Catalunya contra l’escrit que autoritzava l’Ajuntament de Sixena a interrogar els tècnics del museu català i a entrar al magatzem. A més, la magistrada no es queda aquí i condemna el Govern i el museu a pagar els costos dels recursos.
L’escrit de la jutgessa, al que ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies, està signat el 24 de novembre i s’ha notificat avui. Un cop sabuda la decisió, el lletrat ha presentat un nou escrit al jutjat perquè la magistrada enviï la Policia Judicial per fer els interrogatoris i entrar als magatzems del MNAC.
“Procedeixin”
Segons l’escrit, la jutgessa autoritza la delegació de Sixena a “procedir a l’avaluació in situ de la situació actual de les pintures murals”, i el MNAC ha de “facilitar el ple accés als arxius i la documentació que se’n conservi”. Per altra banda, també requereix al MNAC a identificar els tècnics que actualment són “responsables de la conservació” de les pintures murals, i s’autoritza la delegació de Sixena a interrogar-los per “aclarir les qüestions tècniques que es considerin precises en relació amb la conservació, desmuntatge i trasllat de les pintures murals”. Els tècnics podran veure les pintures que hi ha dipositades a les reserves del museu.