Si semblava que el cas Sixena ja no podia superar el seu propi rècord de giragonses, era simplement, un miratge. De nou, l’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha tornat a sorprendre la capacitat del dret processal. Español, que fins i tot, denuncia els advocats que té de contraris, ha anunciat ara que presentarà una querella contra el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, per les declaracions sobre l’acte de la cantant Rosalia arran de la presentació del seu darrer disc, Lux, a la sala oval del Museu.
Serra no va desaprofitar l’oportunitat per fer ús de la seva ironia florentina, en assegurar que no es pot considerar que un concert en una sala propera pot afectar les pintures murals de Sixena i, en canvi, serrar-les en una setantena de trossos no les danyaria. “Qui diu això ha d’anar a un metge”, va reblar. Per a Español, els mots de Serra “no són veritat” i li retreu que li recomanés que havia d’anar al metge. “És molt “greu”, conclou el lletrat.
Per altra banda, val a dir que un altre dels personatges protagonistes del cas Sixena, el director general de Cultura de l’Aragó, Pedro Olloqui, no ha faltat a la seva cita habitual per carregar contra la direcció del MNAC. Olloqui ha acusat la institució catalana, que dijous celebrarà una reunió del patronat, de “ridiculitzar” la proposta tècnica aragonesa, que planteja fragmentar el conjunt en 72 peces per garantir-ne el trasllat “amb les màximes condicions de seguretat”.
L’advocat aragonès assegura que Pepe Serra “pagarà” les seves declaracions
Español, en declaracions a la premsa, ha vaticinat que Serra “pagarà” les seves paraules i, després de l’amenaça, ha recomanat al director del MNAC ser una mica més “elegant i seriós”. Tot i això, Español ha admès que no ha sentit de manera directa les declaracions de Serra i que només les ha llegit a la premsa. En tot cas, ha emfatitzat que començarà a preparar la querella i la presentarà al jutjat de guàrdia de Barcelona.
En la roda de premsa oferta per Olloqui, el responsable de Cultura d’Aragó ha defensat fragmentar les pintures murals en els 72 trossos “que van ser compostos per les institucions catalanes per al seu muntatge en els bastidors”. Segons el seu criteri, l’operació no afectaria les pintures originals. “En les unions entre fragments no hi ha restes de pintura original, sinó que les unions són restitucions fetes al llarg del segle XX per les institucions catalanes”, ha argumentat.