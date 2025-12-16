Si parecía que el caso Sixena ya no podía superar su propio récord de giros, era simplemente un espejismo. De nuevo, el abogado del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha vuelto a sorprender con la capacidad del derecho procesal. Español, que incluso denuncia a los abogados que tiene de contrarios, ha anunciado ahora que presentará una querella contra el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por las declaraciones sobre el acto de la cantante Rosalia a raíz de la presentación de su último disco, Lux, en la sala oval del Museo.

Serra no desaprovechó la oportunidad para hacer uso de su ironía florentina, al asegurar que no se puede considerar que un concierto en una sala cercana pueda afectar las pinturas murales de Sixena y, en cambio, serrarlas en una setentena de trozos no las dañaría. «Quien dice eso debe ir a un médico», remató. Para Español, las palabras de Serra «no son verdad» y le reprocha que le recomendara que tenía que ir al médico. «Es muy grave», concluye el letrado.

Por otro lado, cabe decir que otro de los personajes protagonistas del caso Sixena, el director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, no ha faltado a su cita habitual para cargar contra la dirección del MNAC. Olloqui ha acusado a la institución catalana, que el jueves celebrará una reunión del patronato, de «ridiculizar» la propuesta técnica aragonesa, que plantea fragmentar el conjunto en 72 piezas para garantizar su traslado «con las máximas condiciones de seguridad».

Pedro Olloqui, en rueda de prensa/Gobierno de Aragón

El abogado aragonés asegura que Pepe Serra «pagará» sus declaraciones

Español, en declaraciones a la prensa, ha vaticinado que Serra «pagará» sus palabras y, tras la amenaza, ha recomendado al director del MNAC ser un poco más «elegante y serio». Sin embargo, Español ha admitido que no ha escuchado de manera directa las declaraciones de Serra y que solo las ha leído en la prensa. En todo caso, ha enfatizado que comenzará a preparar la querella y la presentará al juzgado de guardia de Barcelona.

En la rueda de prensa ofrecida por Olloqui, el responsable de Cultura de Aragón ha defendido fragmentar las pinturas murales en los 72 trozos «que fueron compuestos por las instituciones catalanas para su montaje en los bastidores». Según su criterio, la operación no afectaría las pinturas originales. «En las uniones entre fragmentos no hay restos de pintura original, sino que las uniones son restituciones hechas a lo largo del siglo XX por las instituciones catalanas», ha argumentado.