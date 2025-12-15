Del 20 de diciembre al 6 de enero la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) acoge la instalación participativa Natura Centrum Est. Campament Oval, del artista Marcel·lí Antúnez Roca, uno de los fundadores de los grupos de teatro de vanguardia Los Rinos y La Fura dels Baus. También es conocido por haber desarrollado un trabajo transgresor que fusiona tecnología y body art.

En los últimos años, Antúnez ha virado hacia un arte colaborativo más festivo y reivindicativo de una naturaleza que la sociedad ha dejado al margen. En la instalación Natura Centrum Est se podrá ver el resultado de este trabajo que el artista ha realizado con colectivos y entidades diversos para reivindicar la naturaleza, el ecologismo y la cultura agraria.

Natura Centrum Est se configura como un campamento por el cual el visitante podrá deambular entre los telones y objetos provenientes de estas acciones, como la figura gigante de Vulcano, de 12 metros de altura, los telones párpado o los dibujos gigantescos, que, a la manera de los libros pop-up, pueden cambiar de aspecto cuando se abren como ventanas.

Además, cada día a las 12 h (excepto lunes y festivos, consulten fechas), Marcel·lí Antúnez conducirá un desfile lúdico-reivindicativo que dará vida a estos telones y lo hará con la banda de música Fail Again Ensemble (Marceluia y sus Mireios). Los participantes podrán interactuar con la indumentaria y los dibujos creados por el artista en los cuales se ponen en valor 25 personalidades nacionales e internacionales del ecoactivismo.

Es una oportunidad única para entrar en el imaginario de Antúnez; ¡solo 15 días, solo en el MNAC!

Esta instalación participativa se ha realizado en colaboración con el Festival Sismògraf de Olot, el festival de arte y sostenibilidad Drap-Art y el centro de arte contemporáneo Bòlit de Girona.

Cuándo y cómo visitar ‘Natura Centrum Est. Campament Oval’