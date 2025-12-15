Del 20 de desembre al 6 de gener la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull la instal·lació participativa Natura Centrum Est. Campament Oval, de l’artista Marcel·lí Antúnez Roca, un dels fundadors dels grups de teatre d’avantguarda Los Rinos i La Fura dels Baus. És també conegut per haver desenvolupat un treball transgressor que fusiona tecnologia i body art.
En els darrers anys, Antúnez ha virat cap a un art col·laboratiu més festiu i reivindicatiu d’una natura que la societat ha deixat al marge. En la instal·lació Natura Centrum Est es podrà veure el resultat d’aquest treball que l’artista ha realitzat amb col·lectius i entitats diversos per reivindicar la natura, l’ecologisme i la cultura agrària.
Natura Centrum Est es configura com un campament pel qual el visitant podrà deambular entre els telons i objectes provinents d’aquestes accions, com la figura gegant de Vulcà, de 12 metres d’alçada, els telons parpella o els dibuixos gegantins, que, a la manera dels llibres pop-up, poden canviar d’aspecte quan s’obren com finestres.
A més, cada dia a les 12 h (excepte dilluns i festius, consulteu dates), Marcel·lí Antúnez conduirà una rua lúdico-reivindicativa que donarà vida a aquests telons i ho farà amb la banda de la música Fail Again Ensemble (Marceluia y sus Mireios). Els participants podran interactuar amb la indumentària i els dibuixos creats per l’artista en els quals es posen en valor 25 personalitats nacionals i internacionals de l’ecoactivisme.
És una oportunitat única per entrar a l’imaginari d’Antúnez; només 15 dies, només al MNAC!
Aquesta instal·lació participativa s’ha realitzat en col·laboració amb el Festival Sismògraf d’Olot, el festival d’art i sostenibilitat Drap-Art i el centre d’art contemporani Bòlit de Girona.
Quan i com visitar ‘Natura Centrum Est. Campament Oval‘
- La instal·lació participativa es pot visitar del 20 de desembre al 6 de gener en horari d’obertura del Museu.
- L’activitat conduïda pel mateix artista és per a tots els públics i es farà a les 12 h els dies següents: 20, 21, 23, 27, 28, 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
- L’accés a la instal·lació i la participació en l’activitat costa 2 €, i és gratuïta per a menors de 16 i majors de 65 anys. Aquesta entrada permet accedir a la Sala Oval, Sala de la Cúpula i a les Terrasses mirador; no dona accés a les col·leccions.