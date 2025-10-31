Urtasun replica a l’Aragó i defensa els tècnics del MNAC pels murals de Sixena

El rerefons polític de Sixena cada vegada és menys fons i més protagonista. En aquesta ocasió és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el que ha hagut de sortir al pas de les crítiques del govern de l’Aragó als tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) arran de la visita dels tècnics aragonesos dirigits per una empresa unipersonal que ni tan sols té pàgina web. Uns tècnics que han emès un informe on apunten mal estat de les pintures murals de Sixena que Aragó, amb la justícia espanyola, vol manllevar a Catalunya.
Urtasun que ha intentat mantenir un discret segon pla en la batalla política i judicial ha decidit aquest matí, i des de Barcelona, carregar contra el qüestionament malintencionat dels aragonesos. “Qualsevol crítica està completament fora de lloc”, ha sentenciat Urtasun. En aquesta línia, el ministre ha defensat la feina dels treballadors del MNAC. Així mateix, ha estat clar a insistir que no li ha agradat que algun responsable de l’executiu de l’Aragó els hagi criticat, en referència al director general de Cultura, Pedro Olloqui.
Per altra banda, ha demanat “treballar de bracet” amb totes les administracions per decidir els pròxims passos i evitar així que cadascuna faci informes diferents amb conclusions diverses. Urtasun, però, ha remarcat la “professionalitat exiquisida” i la feina “impecable” que porten a terme els tècnics del MNAC. Urtasun ha recordat que els tècnics que depenen del Ministeri de Cultura estan a disposició del Patronat del MNAC.
La Generalitat també s’hi posa
La Generalitat també va aprofitar la sortida de to de l’Aragó per defensar els tècnics del MNAC. El director general del Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs, va desmentir qualsevol afirmació que posi en dubte la seva professionalitat o les mesures de prevenció i conservació de les pintures murals objecte de litigi. En un comunicat, Borràs esgrimia que els professionals dels museus catalans preserven les col·leccions “sense tenir en compte la seva procedència”. Amb tot, advertia que no entrarien “en una dinàmica de provocacions i acusacions creuades”.