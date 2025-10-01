Un dels noms que més ha sonat en el conflicte dels murals de Sixena que el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha conservat i restaurat, és el de l’actual ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Bàsicament, perquè és el responsable polític d’un dels pocs organismes que pot aturar la confiscació de les pintures. En concret, l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), una institució que penja directament del ministeri de Cultura.
L’IPCE és una Subdirecció General dependent de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura, i penja directament del gabinet ministerial que tria el seu responsable. La seva tasca és la investigació, conservació i restauració dels béns que conformen el Patrimoni Cultural i entre les seves funcions s’hi compten determinar el deteriorament de les obres i els riscos que pot comportar la seva manipulació.
Com a exemple, el cas del Guernica de Pablo Picasso, que el ministeri es va oposar al trasllat a Euskadi pel risc. D’aquí que el MNAC reclamés al IPCE que es bellugués i més quan el secretari general de Cultura del ministeri, Jordi Martí, forma part del patronat del Museu a més d’haver estat gerent i posterior regidor amb Ada Colau d’alcaldessa. Urtasun, la setmana passada, va informar que el ministeri ja ha començat a treballar en aquests informes amb experts del MNAC, de la Generalitat i de l’Ajuntament. Unes paraules que han fet saltar, amb el seu estil habitual, el director general de Patrimoni d’Aragó, excomunista i ara simpatitzant de Vox i PP, Pedro Olloqui, que ha enviat una carta al Jutjat i al mateix ministeri, exigint aturar els peus al ministeri. Urtasun, però, assegura que ja s’ha superat l’etapa judicial i la polític“tècnics”s l’hora dels “tècnics”.
Urtasun demana calma
Olloqui, que novament va tractar el comportament dels tècnics i de les institucions catalanes de “colonial”, va justificar la carta i la petició al jutge per tenir clares “totes les accions que s’estan portant a terme en relació amb les pintures”. En roda de premsa, Olloqui va advertir que, a parer seu, qualsevol actuació “ha de comptar amb l’autorització de qui n’és propietari” i d’aquí que ho hagi denunciat al jutjat d’Osca. Així mateix, des del MNAC també deixen entreveure que estan esperant la reacció del ministeri i de l’IPCE. En tot cas, Olloqui ha carregat contra el que titlla de “doble llenguatge” del govern espanyol que, per una banda, insisteixen que cal complir les sentències i per altra, hi ha ministres com Urtasun, que col·laboren per “impedir el trasllat”.
Urtasun ha defugit la polèmica i ha utilitzat el seu tarannà diplomàtic. En una entrevista al Catalunya Nit d’aquest dimarts, el ministre va assegurar que els “tècnics dels ministeri estan a disposició del MNAC, i hi han estat i hi seran”. En tot cas, s’ha dirigit a l’Aragó deixant clar que Sixena té tres fases: “La dels tribunals, la de la política i la dels tècnics, i ara és l’hora dels tècnics”.