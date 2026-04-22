Sense prendre mal. A l’estil dels Comuns quan es tracta de qüestions que afecten plenament als drets dels catalans. Així es pot definir la resposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, sobre l’execució de la sentència que obliga al retorn de les pintures murals de Sixena que es troben al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), malgrat el risc de destrucció. En una resposta parlamentària, en la sessió de control al govern espanyol d’aquest matí al Congrés, a preguntes del diputat d’ERC, Francesc-Marc Àlvaro, el ministre ha assegurat que no pot compartir la sentència perquè “ignora” el criteri dels tècnics.
De fet, Urtasun ha hagut d’especificar les diferències de criteri de Sixena amb el Guernica, que el ministeri n’ha descartat el trasllat a Euskadi. Segons el ministre, el ‘Guernica’ que s’exposa al Reina Sofia de Madrid la decisió sobre un possible trasllat depèn exclusivament del ministeri, mentre que amb Sixena hi ha una “sentència en ferm” que no es pot “ignorar”. De tota manera, ha proposat escoltar primer el criteri dels conservadors. “Això val pels tècnics del Reina Sofia que custodien el Guernica i els del MNAC que han custodiat Sixena”, ha indicat.
Les preguntes d’Àlvaro anaven dirigides per les acusacions que no s’ha autoritzat l’informe de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE). Urtasun s’ha excusat en el fet que “cap informe que pugui fer hipotèticament l’IPCE aturarà la seva execució”. “Què farem a partir d’ara? Treballar de la mà de la Generalitat i l’Ajuntament per protegir aquest bé patrimonial, que és el més important. I ja li anuncio que, si en el marc del patronat del MNAC s’acorda fer alguna mena de recurs per protegir-lo, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que l’han tingut tots els informes del MNAC”, ha argumentat.
“Contundència variable”
Álvaro ha definit la situació i la posició del ministeri de Cultura en el concepte “contundència variable”, posant com exemple el cas Guernica. “Per què no aquesta contundència parlant de Sixena, i no em digui, si us plau, que és perquè el tema està en mans dels tribunals”, ha incidit tot lamentant la “contundència de geometria variable” del govern espanyol.
“Tots els tècnics han dit moltes vegades que moure els frescos del MNAC causaria el seu desastre, la pèrdua de patrimoni. No n’hi ha prou que els tècnics ho hagin dit en privat en una reunió”, ha afegit. “És un desastre que un tema així hagi acabat als tribunals”, ha reblat. “Si això es mou, serà una pèrdua”, ha conclòs, tot denunciant “l’anticatalanisme” que amaga el trasllat.