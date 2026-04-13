Nou ultimàtum per al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El jutjat 2 d’Osca ha emès una resolució on dona 56 setmanes al MNAC per entregar els murals de Sixena a l’Aragó. La resolució del tribunal aragonès posa més pressió a Catalunya i el MNAC, ja que l’ultimàtum fet per la jutgessa també demana que el museu català justifiqui de manera “successiva i documentada” el compliment de cadascuna de les fases previstes al cronograma de trasllat presentat pel MNAC i que presentava fins a 64 setmanes per fer l’operació.
La jutgessa, a més, retalla el termini perquè dona per vàlides les inspeccions fetes per part dels tècnics aragonesos per poder traslladar les peces tot i que els informes dels tècnics del MNAC no en fossin partidaris pels riscos que podia suposar el trasllat per a la integritat de les pintures. Segons recull l’ACN el director general de Cultura del govern d’Aragó, Pedro Olloqui, considera que la resolució de la jutgessa suposa l’obertura definitiva a l’execució de la sentència mentre que des del MNAC assenyalen que estan estudiant la resolució.
L’Aragó s’enfurisma per la querella dels exconsellers de cultura
La interposició d’una querella de cinc exconsellers de Cultura catalans -Lluís Puig, Laura Borràs, Àngels Ponsa, Ferran Mascarell i Joan Manuel Tresserras- contra la jutgessa d’Osca ha fet que a l’Aragó s’hagin enfurismat i des del govern aragonès han assegurat que la iniciativa dels exconsellers catalans és “inacceptable”. A més, el lletrat Jorge Español en el seu nom i en representació de l’Ajuntament de Sixena i del seu alcalde va presentar un escrit a la sala penal i civil del Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó (TSJA) contra la querella dels exconsellers al·legant “l’indubtable interès” en el cas Sixena.
De fet, Español reclama la “inadmissió de pla de la querella” reconvenir la querella i poder querellar-se contra els exconsellers per injúries i calúmnies, una proposta que també sol·licitat que iniciï el ministeri fiscal. A més, l’advocat aragonès assegura que si les pintures es fan malbé durant el trasllat “ja hi haurà restauradors” que puguin reparar els danys ocasionats, ja que, segons Español “per això hi són”.
Urtasun defensa que no es traslladi el Guernica
L’ofensiva política i judicial contra Catalunya promoguda des de l’Aragó té el suport, indirecte, del govern de l’Estat espanyol qui amb el seu silenci afavoreix els interessos aragonesos. La darrera mostra d’aquesta manca d’acció per part del govern espanyol va arribar després que el govern basc demanés el trasllat temporal del Guernica de Pablo Picasso a Euskal Herria. Una demanda que des de la Moncloa van córrer a negar posant els informes del Museu Reina Sofia -on està exposat el quadre- com a salconduit per negar-se al trasllat.
El darrer membre del govern espanyol en defensar el Guernica, i no Sixena, va ser el ministre de cultura, Ernest Urtasun, qui va assegurar que els informes “desaconsellen” el trasllat i que la seva obligació com a ministre de cultura és “garantir l’accés a la cultura, però també garantir la protecció del patrimoni. I en qüestions com aquesta cal escoltar sempre els tècnics i, particularment, a aquells que fa més de 30 anys que cuiden l’obra per a conservar-la com cal. I els informes dels tècnics del Museu Reina Sofia, actualitzats recentment, són clars: desaconsellen el trasllat de manera rotunda per criteris estrictament tècnics”. Uns informes, però, que en el cas del trasllat de Sixena no són prou per a evitar l’ofensiva política i judicial.