Nuevo ultimátum para el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El juzgado 2 de Huesca ha emitido una resolución que da 56 semanas al MNAC para entregar los murales de Sixena a Aragón. La resolución del tribunal aragonés pone más presión sobre Cataluña y el MNAC, ya que el ultimátum emitido por la jueza también requiere que el museo catalán justifique de manera “sucesiva y documentada” el cumplimiento de cada una de las fases previstas en el cronograma de traslado presentado por el MNAC, el cual contemplaba hasta 64 semanas para realizar la operación.

Además, la jueza reduce el plazo al considerar válidas las inspecciones realizadas por los técnicos aragoneses para poder trasladar las piezas, a pesar de que los informes de los técnicos del MNAC no las apoyaban debido a los riesgos que el traslado podría suponer para la integridad de las pinturas. Según recoge la ACN, el director general de Cultura del gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, considera que la resolución de la jueza supone la apertura definitiva a la ejecución de la sentencia, mientras que desde el MNAC señalan que están estudiando la resolución.

Aragón se enfurece por la querella de los exconsejeros de cultura

La interposición de una querella de cinco exconsejeros de Cultura catalanes -Lluís Puig, Laura Borràs, Àngels Ponsa, Ferran Mascarell y Joan Manuel Tresserras- contra la jueza de Huesca ha enfurecido a Aragón, y desde el gobierno aragonés han asegurado que la iniciativa de los exconsejeros catalanes es «inaceptable». Además, el letrado Jorge Español, en su nombre y en representación del Ayuntamiento de Sixena y su alcalde, presentó un escrito en la sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la querella de los exconsejeros alegando “el indudable interés” en el caso Sixena.

Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sixena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) / Kike Rincón/Europa Press

De hecho, Español reclama la “inadmisión de plano de la querella” y reconvenir la querella para poder querellarse contra los exconsejeros por injurias y calumnias, una propuesta que también ha solicitado que inicie el ministerio fiscal. Además, el abogado aragonés asegura que si las pinturas se dañan durante el traslado “ya habrá restauradores” que puedan reparar los daños ocasionados, ya que, según Español, “para eso están”.

Urtasun defiende que no se traslade el Guernica

La ofensiva política y judicial contra Cataluña promovida desde Aragón cuenta con el apoyo, indirecto, del gobierno del Estado español, que con su silencio favorece los intereses aragoneses. La última muestra de esta falta de acción por parte del gobierno español llegó después de que el gobierno vasco solicitara el traslado temporal del Guernica de Pablo Picasso a Euskal Herria. Una demanda que desde la Moncloa se apresuraron a negar presentando los informes del Museo Reina Sofía -donde está expuesto el cuadro- como salvoconducto para negarse al traslado.

El último miembro del gobierno español en defender el Guernica, y no Sixena, fue el ministro de cultura, Ernest Urtasun, quien aseguró que los informes «desaconsejan» el traslado y que su obligación como ministro de cultura es «garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio. Y en cuestiones como esta se debe escuchar siempre a los técnicos y, particularmente, a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía, actualizados recientemente, son claros: desaconsejan el traslado de manera rotunda por criterios estrictamente técnicos». Unos informes que, sin embargo, en el caso del traslado de Sixena no son suficientes para evitar la ofensiva política y judicial.