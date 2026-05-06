El MNAC adjudica a una empresa de Madrid el traslado de las pinturas profanas de Sixena

Poco a poco se va cumpliendo la sentencia de las obras de Sixena. De hecho, una parte de las pinturas, las profanas, que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) nunca ha puesto en debate o discusión su traslado porque no supone ningún riesgo. En todo caso, la institución ha adjudicado, a través de un concurso abierto hace dos meses, a la empresa SIT Proyectos, Diseño y Conservación S.L., que tiene su sede en Coslada, una localidad de Madrid. La empresa llevará a cabo los trabajos por 62.508,29 euros y el coste lo deberá cubrir íntegramente el museo.

De hecho, según Contratación Pública es la única empresa que se presentó a la convocatoria de contratación para la desinstalación, el embalaje, el transporte y el desembalaje de este conjunto artístico afectado por la sentencia del Supremo. El plazo para ejecutar el contrato finaliza el 30 de noviembre. De esta manera, el MNAC pone manos a la obra para cumplir la sentencia del Juzgado de Huesca que obliga al traslado de las pinturas hacia el monasterio después de 70 años en la institución catalana.

La licitación del traslado de las pinturas de Sixena

Solo las profanas

Ahora, quedará pendiente la licitación para el traslado de las pinturas murales que el MNAC alerta que pueden deteriorarse o dañarse si se lleva a cabo su traslado. En este sentido, el MNAC teme que ninguna empresa especializada quiera responsabilizarse de este traslado por los riesgos de destrucción que supone. O, en todo caso, que ninguna aseguradora quiera cubrir los riesgos del traslado. Por ahora, las pinturas profanas no representan ningún riesgo, tanto por su estado de conservación como por su movilidad, ya que los soportes permiten realizar un traslado más seguro y sin más riesgos que los habituales en el transporte de obras de arte. El juzgado dio un plazo de 56 semanas para el traslado de las obras.