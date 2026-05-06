El MNAC adjudica a una empresa de Madrid el trasllat de les pintures profanes de Sixena

A poc a poc es va complint la sentència de le obres de Sixena. De fet, una part de les pintures, les profanes, que el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) mai ha posat en debat o discussió el seu trasllat perquè no suposa cap risc. En tot cas, la institució ha adjudicat, a través d’un concurs obert fa dos mesos, l’empresa SIT Proyectos, Diseño y Conservación S.L., que té la seva seu a Coslada, una localitat de Madrid. L’empresa durà a terme els treballs per 62.508,29 euros i el cost l’haurà de cobrir íntegrament el museu.
De fet, segons Contractació Pública és l’única empresa que es va presentar a la convocatòria de contractació per a la desinstal·lació, l’embalatge, el transport i el desembalatge d’aquest conjunt artístic afectat per la sentència del Suprem. El termini per executar el contracte acaba el 30 de novembre. D’aquesta manera, el MNAC posa fil a l’agulla per complir la sentència del Jutjat d’Osca que obliga al trasllat de les pintures cap al monestir després de 70 anys a la institució catalana.
Només les profanes
Ara, quedarà pendent la licitació pel trasllat de les pintures murals que el MNAC alerta que poden deteriorar-se o fer-se malbé si es porta a terme el seu trasllat. En aquest sentit, el MNAC tem que cap empresa especialitzada es vulgui responsabilitzar d’aquest trasllat pels riscos de destrucció que suposa. O, en tot cas, cap asseguradora vulgui cobrir els riscos del trasllat. Ara per ara, les pintures profanes no representen cap risc, tant pel seu estat de conservació com per la seva mobilitat, perquè els suports permeten dur a terme un trasllat més segur i sense més riscos que els habituals en el transport d’obres d’art. El jutjat va donar un termini de 56 setmanes pel trasllat de les obres.