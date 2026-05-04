Jorge Español, advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, sempre es queda amb gana. Tant és així, que es permet registrar un escrit davant la poderosa sala penal del Tribunal Suprem perquè es posi les piles amb el seu recurs contra l’absolució de l’exconseller de Cultura, Lluís Puig. El lletrat va presentar l’u d’abril del 2025 un recurs de cassació contra la sentència de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el cas que va comportar el darrer judici presidit pel magistrat Jesús María Barrientos. La sala havia absolt Puig del càrrec de desobediència del qual l’havien acusat per, suposadament, haver dilatat expressament el trasllat de les obres de Sixena que es trobaven al Museu de Lleida i al Museu d’Art Nacional de Catalunya (MNAC). El tribunal no va veure delicte en el comportament de Puig durant l’estiu del 2017, quan encara era conseller de Cultura, abans de marxar a l’exili.
El ministeri fiscal també va interposar un recurs, però el que ha perdut la paciència ha sigut Español. Un any després d’haver presentat el recurs, el passat 16 d’abril, l’advocat de Sixena va fer arribar al Suprem un escrit que posava el crit al cel contra els magistrats perquè encara no l’havien admès a tràmit oficialment. De fet, l’advocat carrega contra els magistrats, a qui acusa de poc menys que vulnerar els seus drets fonamentals inclosos en la tutela judicial efectiva i, de retruc, apunta que han entrat en fase de dilacions indegudes del procediment. En aquest sentit, els renya per haver dictat només una diligència de comunicació del recurs i no haver oficialitzat l’admissió. Per això, els etziba amb un “sense més trigança, cal que es dicti la resolució d’admissió del recurs”.
“Vista pública obligatòria”
L’escrit de l’advocat, al que ha tingut accés El Món, és breu i no permet gaire concessions interpretatives. En aquest sentit, aporta jurisprudència seleccionada tant del Suprem com del Tribunal Constitucional per argumentar la necessitat d’accelerar el recurs de cassació, perquè la sentència del TSJC no té segona instància i, en el cas de Sixena, té un evident “interès cassacional”. “No es protegeix un procés de les dilacions indegudes amb una diligència d’ordenació dictada el 29 de desembre de 2025”, defensa el lletrat.
“El temps passa inexorablement”, alerta l’advocat amb cert accent poètic, “i encara no s’ha dictat la resolució d’admissió a tràmit tot i que el litigi no és complex”, ja que és un “simple delicte de desobediència”. I torna a acusar la defensa de Lluís Puig, dirigida per Jaume Alonso-Cuevillas, de tenir una conducta processal “de clara obstrucció”. En tot cas, l’advocat reclama a més que el recurs no dormi més el son dels justos i que el Suprem no només oficialitzi la seva tramitació sinó que, a més, ordeni celebrar una vista pública per dirimir el recurs “sense cap més dilació”.