Xafarranxo de combat. Finalment, el departament de Cultura del Govern i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) han decidit passar a l’ofensiva en el combat obert per les pintures del monestir de Sixena. Tots dos, en una acció coordinada, han obert la reclamació econòmica pel reintegrament de l’import de la compra de les obres i el cost de la seva conservació i restauració. Ras i curt, la base de la reclamació és que la sentència que ara s’intenta executar va declarar la nul·litat de la compra venda i, per tant, era es reclamen els imports pagats. Tot i que el MNAC no quantifica l’import total, la Generalitat sí que ho fa, i exigeix la devolució de 801.118 euros. Són les obres que estaven al MNAC i al Museu de Lleida que van ser manllevades en una ràtzia nocturna aprofitant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el desembre de 2017.
Els documents de reclamació, previs a la interposació de la reclamació judicial, als que ha tingut accés El Món, es dirigeixen de manera solidària als diversos implicats en el cas. Així, la reclamació s’ha presentat davant el govern d’Aragó, l’ajuntament de Vilanova de Sixena, l’Ordre Sant Joan de Malta de Santa Maria de Sixena, la sobirana Ordre de Malta, el Bisbat de Barbastre-Monçó i a la reverenda mare que gestiona les dues ordres encarregades de la compra venda. El govern d’Aragó ha titllat la iniciativa de “rebequeria” i ho qualifica de “delirant”.
Tres contractes
La reclamació del Govern, signada per la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, argumenta la petició de devolució dels imports dels dos contractes de compra venda signats i pagats l’any 1983, per deu milions de pessetes, i l’any 1992, per 25 milions de pessetes per un total de 56 obres. El Govern fa números perquè considera que a l’anul·lar-se els contractes i tornar les obres, ara cal tornar els imports pagats. Per això, fa un càlcul d’actualització que situa 370.801 euros i hi afegeix 420.317 euros en concepte de despeses de conservació i restauració.
Per la seva banda, el MNAC reclama el retorn dels imports -sense còmput específic- per 99 peces que es trobaven al Museu comprades l’any 1994 i que van ser traslladats a Sixena. Negre sobre blanc, els burofax que signa el director del MNAC, Pepe Serra, determina com objecte la “devolució del preu que va pagar per la compra dels béns adquirits en virtut del contracte declarat nul, incrementat amb els interessos que, si escau, siguin procedents, i, en segon lloc, a l’abonament de les despeses incorregudes en el manteniment i conservació d’aquests béns mentre van estar en possessió del Museu”. De fet, el burofax l’utilitza com a inici del procediment del càlcul dels diners que cal retornar.