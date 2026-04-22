Sin hacerse daño. Al estilo de los Comunes cuando se trata de cuestiones que afectan plenamente los derechos de los catalanes. Así se puede definir la respuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la ejecución de la sentencia que obliga al retorno de las pinturas murales de Sixena que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), a pesar del riesgo de destrucción. En una respuesta parlamentaria, en la sesión de control al gobierno español de esta mañana en el Congreso, a preguntas del diputado de ERC, Francesc-Marc Àlvaro, el ministro ha asegurado que no puede compartir la sentencia porque «ignora» el criterio de los técnicos.

De hecho, Urtasun ha tenido que especificar las diferencias de criterio de Sixena con el Guernica, que el ministerio ha descartado trasladar a Euskadi. Según el ministro, el ‘Guernica’ que se expone en el Reina Sofía de Madrid, la decisión sobre un posible traslado depende exclusivamente del ministerio, mientras que con Sixena hay una “sentencia firme” que no se puede “ignorar”. De todas formas, ha propuesto escuchar primero el criterio de los conservadores. “Esto vale para los técnicos del Reina Sofía que custodian el Guernica y los del MNAC que han custodiado Sixena”, ha indicado.

Las preguntas de Àlvaro iban dirigidas por las acusaciones de que no se ha autorizado el informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Urtasun se ha excusado en el hecho de que «ningún informe que pueda hacer hipotéticamente el IPCE detendrá su ejecución». “¿Qué haremos a partir de ahora? Trabajar de la mano de la Generalitat y el Ayuntamiento para proteger este bien patrimonial, que es lo más importante. Y ya le anuncio que, si en el marco del patronato del MNAC se acuerda hacer algún tipo de recurso para protegerlo, esto siempre contará con el apoyo del Ministerio de Cultura, igual que lo han tenido todos los informes del MNAC”, ha argumentado.

Francesc-Marc Àlvaro, durante la sesión de control/Congreso

«Contundencia variable»

Àlvaro ha definido la situación y la posición del ministerio de Cultura en el concepto «contundencia variable», poniendo como ejemplo el caso Guernica. “¿Por qué no esta contundencia hablando de Sixena, y no me diga, por favor, que es porque el tema está en manos de los tribunales”, ha incidido lamentando la “contundencia de geometría variable” del gobierno español.

“Todos los técnicos han dicho muchas veces que mover los frescos del MNAC causaría su desastre, la pérdida de patrimonio. No es suficiente que los técnicos lo hayan dicho en privado en una reunión”, ha añadido. “Es un desastre que un tema así haya terminado en los tribunales”, ha rematado. “Si esto se mueve, será una pérdida”, ha concluido, denunciando el “anticatalanismo” que oculta el traslado.