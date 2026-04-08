L’ofensiva política i judicial per treure els murals de Sixena de Catalunya ha estat una de les mostres de catalanofòbia estructural més destacades dels darrers anys. Els governs aragonesos, amb el vistiplau del govern espanyol, ha posat una pressió extrema perquè els murals viatgin fins a l’Aragó fins i tot contra les recomanacions de tots els tècnics.
Uns tècnics que, en un altre cas, sí que han estat escoltats. El govern basc va demanar el trasllat temporal del Guernica de Pablo Picasso a Euskal Herria, una demanda que des de la Moncloa s’han afanyat a treure’s de sobre posant els darrers informes del Museu Reina Sofia -on està exposat el quadre- com a salconduit per negar-se al trasllat. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va assegurar ahir en declaracions recollides per Europa Press que els informes del museu “desaconsellen” el trasllat temporal del quadre.
“La meva obligació com a ministre és garantir l’accés a la cultura, però també garantir la protecció del patrimoni. I en qüestions com aquesta cal escoltar sempre els tècnics i, particularment, a aquells que fa més de 30 anys que cuiden l’obra per a conservar-la com cal. I els informes dels tècnics del Museu Reina Sofia, actualitzats recentment, són clars: desaconsellen el trasllat de manera rotunda per criteris estrictament tècnics”, va sentenciar el ministre espanyol al senat. Segons Urtasun l’informe destaca “les vibracions inevitables” que suposa qualsevol transport, unes vibracions que segons els tècnics “poden provocar noves esquerdes, aixecaments, pèrdues de la capa pictòrica o fins i tot esquinçaments”.
El Govern evita comparar-ho amb el cas Sixena
La demanda de trasllat per part del govern basc i la negativa rebuda per part de la Moncloa i la comparació amb el cas Sixena -en el qual el govern espanyol manté la voluntat de traslladar les obres a l’Aragó- va ser un aspecte que van preguntar a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Una Paneque que va evitar comparar la negativa del trasllat del Guernica amb la llum verda donada als murals de Sixena i la consellera va assegurar que hi ha informes que “no recomanen el trasllat” tot i que ha reiterat la confiança del Govern català en el treball dels tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).