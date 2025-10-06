La setmana passada, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, assegurava sobre les pintures de Sixena que protegeix el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que era “l’hora dels tècnics”. És a dir, que un cop havia parlat la justícia i la política, tocava als tècnics que “sempre havien estat a disposició del MNAC” diguessin la seva sobre el trasllat. En aquest marc, els serveis jurídics de la institució han presentat al Jutjat de primera instància número 2 d’Osca un escrit per demanar la intervenció de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), l’única entitat que pot fer aturar el trasllat, a la vista de les seves intervencions en altres casos com el Guernica.
A l’escrit, exigeixen que l’òrgan ministerial espanyol, com fa temps que reclamen, elabori un informe pericial sobre la manera en què s’haurien de desenvolupar les “complexes i diverses operacions tècniques” per executar el trasllat del MNAC fins al Monestir de Santa Maria de Sixena, als Monegres. El museu raona que la seva intervenció és necessària arran de les “divergències” de criteri entre les dues parts. En tot cas, el MNAC assegura que l’objectiu és que l’IPCE proposi un sistema de conservació sobre el canvi d’ubicació per assegurar-ne la preservació.
Una obligació legal
Al capdavall, el MNAC emfatitza, com ha vingut recordant en les reunions del patronat del Museu que l’elaboració de dictàmens forma part de les atribucions de l’òrgan. De fet, és la institució estatal que té per objectiu conservar el patrimoni. L’informe s’hauria de basar en la metodologia de gestió de riscos d’acord amb les directrius del Pla Nacional de Conservació Preventiva del Ministeri de Cultura aprovat l’any 2015. En el mateix escrit, el museu també l’ha informat que divendres passat el seu president, Joan Oliveras, va enviar divendres una carta al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en què li sol·licitava oficialment la intervenció de l’òrgan espanyol en el cas. El secretari general de Cultura, Jordi Martí, exgerent de l’ajuntament de Barcelona, és el representant del ministeri al MNAC.