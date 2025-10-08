Urtasun reacciona i demana convocar el patronat del MNAC sobre Sixena

Finalment, el ministeri de Cultura, dirigit pel català Ernest Urtasun, ha decidit arremangar-se. Després de diverses manifestacions apostant per la col·laboració en la protecció de les obres de Sixena que rauen al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i que, teòricament, han de ser traslladades al monestir dels Monegres, el ministeri ha instat el MNAC a convocar el Patronat per acordar com actuar amb les pintures murals.
De fet, ha estat el secretari general del ministeri, el català, exgerent de l’Ajuntament de Barcelona i representant del ministeri al Patronat, Jordi Martí, l’encarregat de respondre la carta del MNAC exigint un informe de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), l’única institució que podria aturar un trasllat, com va passar amb el cas del Gernica.
Martí expressa en la missiva la voluntat de “continuar treballant des del diàleg i la màxima col·laboració institucional” i afirma “compartir plenament” el criteri tècnic de conèixer la situació de les obres abans de prendre decisions. En aquesta línia, el número dos d’Urtasun s’obre a utilitzar els seus tècnics per avançar “en el full de ruta establert” per l’informe aprovat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri.
“Els tècnics, a disposició”
Segons la missiva, des del ministeri de Cultura asseguren que ja van posar a disposició del MNAC els seus equips tècnics per concretar el procediment proposat per l’informe. De fet, Urtasun assegurava la setmana passada que els tècnics sempre havien estat a disposició del MNAC. “És per això que considerem que el següent pas ha de ser la convocatòria del Patronat del MNAC, que és l’òrgan competent per concretar de manera col·legiada com avançar”, insisteix Martí.
El secretari d’Estat destaca que és un assumpte de “gran rellevància patrimonial” que necessita el “màxim rigor tècnic i jurídic” que només a partir del coneixement es podrà actuar amb “garanties i responsabilitat”. En aquest context, proposa “una anàlisi integral i efectuar estudis encara pendents, basant-se en el que ja es va acordar un cop coneguda la sentència ferma sobre les pintures de la sala capitular de Sixena”.
“Tal com assenyala el document avalat per les administracions que formem part del patronat del Museu, els pròxims passos haurien d’orientar-se a impulsar una anàlisi integral del procés en el seu conjunt, i no únicament d’aspectes parcials, abordant-lo des d’un enfocament interdisciplinari i coral que integri totes les perspectives tècniques i científiques pertinents. Així mateix, resulta necessari desenvolupar els estudis encara pendents, amb l’objectiu de disposar d’una base d’informació completa i rigorosa que permeti fonamentar de manera adequada les decisions que calgui adoptar”, apunta.
Martí veu “fonamental” que en el Patronat es puguin acordar els “calendaris, metodologies i recursos necessaris per desenvolupar els treballs previstos”. “Compten amb tot el suport del Ministeri per avançar en aquesta direcció, i reitero la nostra disposició a col·laborar activament en el marc del Patronat per definir conjuntament els pròxims passos”, conclou.