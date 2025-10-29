El jutjat d’instrucció número 2 d’Osca ha bloquejat una de les vies que podria haver evitat el manlleu de les pintures murals de Sixena a Aragó. La jutgessa ha rebutjat que tècnics de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) que depèn del ministeri de Cultura en mans d’Ernest Urtasun, facin un informe pericial sobre el trasllat de les obres de Sixena. De fet, eren els tècnics que podien impedir amb els seus criteris, i que fins al moment, s’han posat de perfil en el conflicte, que arranquessin les pintures del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) cap al monestir dels Monegres.
De fet, el MNAC havia demanat al jutjat que davant les divergències existents entre les parts i tenint en compte que el conjunt pictòric és un bé d’interès cultural sotmès a la tutela i protecció de l’Estat, l’IPCE hi tenia molt a dir. En aquest sentit, la petició també s’hauria fet arribar a Jordi Martí, secretari general del ministeri de Cultura, és a dir, el número dos del ministre Ernest Urtasun, que forma part del patronat de MNAC. Martí fa tres setmanes va demanar al MNAC convocar un patronat per veure quines passes calia fer. Un patronat que encara no s’ha convocat perquè, entre altres motius, els patronats celebrats sempre hi era Jordi Martí i ja se li havia demanat la col·laboració de l’IPCE.
No és el moment processal oportú
Per la jutgessa encarregada de l’execució de la sentència ara com ara creu que no és pertinent “en el present moment processal” demanar els informes dels tècnics del ministeri. Uns tècnics que, per altra banda, van impedir el trasllat d’obres com el Guernica i que no es troben en perill de destrucció. Per tant, considera extemporània la proposta.
D’altra banda, i en una altra resolució, la jutgessa estima un recurs presentat per l’Ajuntament de Vilanova de Sixena contra la decisió inicial de permetre que la Generalitat es personés en l’execució de la sentència, i la deixa fora del procediment.