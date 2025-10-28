Continua l’ofensiva, un punt grotesca, del govern de l’Aragó contra el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en un nou exemple de la seva catalanofòbia. Ara l’executiu aragonès, de la mà del director general de Cultura, l’excomunista i ara fervent defensor de l’acord PP-Vox, Pedro Olloqui, considera que el MNAC ha actuat amb “deixadesa” i “manca de diligència” en la cura de les pintures murals de Sixena per aixì defensa que és “més segur” instal·lar-les al monestir que no pas romanguin a Barcelona.
Així ho ha afirmat en la presentació dels resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos que assenyalen una “falta de manteniment”, afectacions “directes” per humitats en alguns fragments i l’existència de brutícia -com ara burilles, insectes o runa- entre bastidors, dins les estructures de suport de les pintures. “La conservació de les pintures no ha tingut els estàndards necessaris i desitjables. Si fos patrimoni català se l’haurien estimat més, però és dels aragonesos”, ha assenyalat Olloqui en el seu estil habitual.
Dos informes
Els dos informes presentats aquest dimarts són dels conservadors i restauradors aragonesos, que han estat dirigits per Natalia Martínez de Pison, de l’empresa Conservación y Restauración ARTECO, S. L., que no té ni pàgina web, ni consta cap treball d’aquesta mena ni envergadura. Els informes es presentaran ara al jutjat d’Osca que va ordenar el retorn de les pintures. Segons aquests tècnics l’estat de les pintures és “estable” i que això permet traslladar-les “sense riscos extraordinaris”. “No hi ha una patologia generalitzada que n’impedeixi el trasllat”, ha defensat Olloqui.
La proposta és desmuntar els murals en 72 fragments per garantir les màximes condicions de seguretat de l’operació i reitera al MNAC la petició perquè comenci els treballs de desmuntatge, embalatge i trasllat en compliment de la sentència. L Martínez de Pisón, directora dels equips tècnics també ha afegit que un cop instal·lades a Sixena “caldrà fer una intervenció” sobre les pintures per la seva creixent degradació els últims anys.
Amenaces
Olloqui ha insistit que els informes s’han fet de manera “brillant” per tècnics aragonesos “de màxim nivell nacional i internacional”. Olloqui ha manifestat que l’anàlisi desmunta el relat “interessat, idealitzat i mitificat” de la conservació de les pintures de Sixena al MNAC i ha obert la porta a futures accions de denúncia. Fins i tot, ha acusat el MNAC d’amagar fuites d’aigua que haurien afectat les pintures.