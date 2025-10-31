Era d’esperar la resposta del govern d’Aragó a la rèplica del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que aquest matí defensava els tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) davant les crítiques del director general de Cultura aragonès, Pedro Olloqui. De fet, ha estat Olloqui, qui amb el seu estil habitual, ha titllat “d’inacceptable” que Urtasun defensés des de Barcelona la feina de conservació dels tècnics del MNAC i hagi posat a la seva disposició els esperats tècnics de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), els únics que, a priori, podrien convèncer a la jutgessa d’Osca que és un perill traslladar els murals de Sixena. Urtasun contradeia d’aquesta manera les acusacions dels pretesos tècnics aragonesos de fer un mal manteniment dels murals del monestir. Uns tècnics dirigits per una empresa contractada que no té ni pàgina web.
Olloqui ha comparegut davant els mitjans aragonesos per carregar els neulers contra Urtasun. En aquesta línia, considera que cal denunciar que a través del ministre la Moncloa ha decidit posicionar-se a favor de les institucions catalanes. “S’hauria de situar al costat de la legalitat per afavorir que aquestes pintures tornin en les millors condicions a l’Aragó, d’on no haurien d’haver sortit”, ha acusat. Fins i tot, ha anat una passa més enllà i ha retret suposades crítiques que Urtasun hauria fet als tècnics aragonesos, cosa que no ha estat així, ni de bon tros. Urtasun només ha defensat la tasca “encomiable” dels tècnics del MNAC.
“No s’amaguin rere les declaracions”
“La responsabilitat de la falta de diligència de la conservació de les obres és de la direcció del museu”, ha afegit Olloqui, “que la direcció del museu no s’amagui darrere d’ells per no complir la sentència”. En aquesta línia, Olloqui remarca que hi ha una campanya de desprestigi cap als tècnics aragonesos per haver assegurat que els murals patien manca de manteniment i l’existència, fins i tot, de burilles de tabac o insecte a tocar dels murals.
“Sol·licito que acabi la crítica injustificada als equips tècnics de conservació i restauració del govern aragonès; són de primer nivell, reconeguts nacionalment i internacionalment, i les seves conclusions són fruit de minuciosos estudis”, ha argumentat. “El seu treball és concloent pel que fa als estàndards de conservació que hem d’exigir respecte al nostre patrimoni”, ha conclòs desafiant. Olloqui, però, no ha amagat que Aragó continuarà lluitant en tres àmbits: el polític, el social i el tècnic. I ha obviat, el judicial. “Cooperarem amb totes aquelles institucions que estiguin disposades a complir la sentència”, ha advertit.