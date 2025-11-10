Finalment, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre la postura del Govern en el cas Sixena. Així ho va decidir la comissió de Cultura del Parlament, en la seva reunió el passat 29 d’octubre. Una compareixença que, en principi, està prevista per a la sessió de la comissió del pròxim 10 de desembre.
Hernández haurà de donar explicacions a la cambra sobre la postura de la Generalitat en el plet i el fet que la jutgessa d’Osca, que ha d’executar la sentència del retorn de les pintures murals, no els permeti personar-se en aquesta fase processal. De fet, és una de les queixes internes dels serveis jurídics de la Generalitat per no haver actuat abans i personar-se en el plet civil. Una decisió que va despertar “perplexitat” en els responsables jurídics del Govern.
La compareixença arriba després d’una petició formal de la portaveu d’ERC, Ester Capella, que va demanar ja el 25 de juny la seva compareixença. I més en un moment en què semblava que la Generalitat deixava als peus dels cavalls el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de cara a l’execució de la sentència de les pintures murals al·legant, per part del mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, que el “marc de la sentència és el que és”.
Expectatives per la compareixença
Val a dir que el ministeri de Cultura, que també forma part del patronat del Museu, tampoc ha reaccionat fins les darreres setmanes, quan el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s’ha manifestat en contra de les crítiques del govern aragonès. La compareixença s’ha aprovat en plena tensió entre el mateix ministeri i el govern aragonès, amb provocacions des d’Aragó, faltant al respecte i a la professionalitat dels tècnics del MNAC. Fins i tot, amb el director general de Cultura d’Aragó, Pedro Olloqui, insinuant la mala conservació dels murals que suposadament delataven els informes dels tècnics privats enviats per les seves institucions. Tot plegat arriba quan des del jutjat comencen a pressionar per tal d’escatir com i quan es portarà a terme el trasllat del MNAC al monestir de Sixena.
Hernàndez, doncs, haurà de comparèixer per respondre als grups parlamentaris. Els seus portaveus, però, tenen clar el seu bagatge més enllà de la política. L’actual responsable del departament de Cultura, és, precisament, llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i té un postgrau en Museus i Educació per la Universitat de Barcelona. Per altra banda, en l’administració del president Pere Aragonès, el març de 2022 va ser nomenada directora general de Patrimoni Cultural i directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. És a dir, prové del ram del patrimoni i els museus, un currículum que l’avala per explicar detalls de la museustíca i la conservació.
Prèviament, havia estat directora del Museu de les Aigües durant més de vint anys i, des de 2020, directora d’Acció Social d’Aigües de Barcelona. També ha estat responsable d’Exposicions i Activitats del Museu de les Aigües, així com coordinadora de projectes museogràfics a Stoa, Planificació, Comunicació i Presentació del Patrimoni. Si hi havia cap dubte, també ha estat presidenta de l’Asociación de Museos y Espacios Singulares Corporativos (MESCO); tresorera de l’Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, així com vocal del Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial (Ticchi).