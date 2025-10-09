El govern de l’Aragó continua a punt per a la brega contra qualsevol moviment que faci sospitar que pugui impedir -o destruir- les pintures murals del Sixena que es conserven i s’exposen al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Després que ahir, el secretari general del ministeri de Cultura, Jordi Martí, enviés una carta al MNAC per instar-lo a convocar un patronat on decidir si havien d’actuar i com haurien d’actuar els tècnics de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), l’única institució que podria aturar un trasllat, com va passar amb el cas del Gernica. De fet, el MNAC havia presentat un escrit al jutjat d’Osca aquest dilluns proposant aquesta pericial. De fet, la missiva de Martí era prou diplomàtica per deixar clar que el Patronat havia de debatre sobre “les pròximes passes” que s’haurien de fer sobre el cas.
La resposta aragonesa no s’ha fet esperar i ha estat fidel al seu estil gratuïtament agressiu contra les institucions catalanes i, ara també, espanyoles. El director general de Cultura de l’Aragó, exmilitant d’Izquierda Unida i ara a l’òrbita de la dreta extrema, Pedro Olloqui, ha anunciat en una roda de premsa que el seu executiu s’oposa de forma “contundent” a que els tècnics de l’IPCE facin qualsevol informe.
“És intolerable que es vulgui introduir com una pericial independent una prova feta per un dels actors que governa el MNAC”, justifica Olloqui. En sintonia amb el seu to habitual, Olloqui també ha demanat al MNAC que “comenci a fabricar els embalatges” per al trasllat de les pintures, les quals, segons ha dit, són “estables” i poden moure’s sense “riscos extraordinaris”.
Escrits als jutjats
D’aquesta manera, el govern aragonès ha presentat un escrit on s’oposen a l’actuació dels tècnics de l’IPCE. La raó, segons ha detallat Olloqui, és que argumenten que “no farien una pericial independent, sinó de part” i que la petició s’ha fet de forma “extemporània”, perquè no constava al cronograma de trasllat que havia presentat el MNAC. En aquesta línia recorden, que el ministeri va fer bandera del “compromís inviolable del govern espanyol amb el compliment de la sentència”.
Per altra banda, l’executiu aragonès també ha presentat un altre escrit al jutjat amb què rebutja la petició de la Generalitat de personar-se en el procediment d’execució de la sentència.L’argument és que la Generalitat també forma part del Patronat del MNAC i això constitueix “un frau processal que busca la dilatació del procés, reduir les armes processals de l’Aragó i multiplicar les de les institucions catalanes”. “Volen multiplicar la seva presència en el procediment per ser dos contra un”, ha acusat.