Continua l’ofensiva d’Acció Cassandra en el cas Sixena. L’entitat jurídica en defensa de la minoria nacional catalana ha anunciat que presentarà un “escrit complementari al Registre del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)“, arran de la demanda ja presentada per demanar a la magistratura europea “requereixi formalment a l’Estat espanyol un informe tècnic independent de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) o d’experts designats pel Ministeri de Cultura”. Un informe que, fins ara, el ministre de Cultura i màxim responsable d’aquesta entitat patrimonial, Ernest Urtasun, ha evitat ordenar que s’elabori.
Pels advocats d’Acció Cassandra- Josep Rosell i Lluís Gibert- “l’objectiu és acreditar de manera objectiva si l’execució de la sentència espanyola —que ordena el trasllat dels murals romànics del MNAC a Vilanova de Sixena— comporta un risc real i irreversible de dany a les pintures”. De fet, aquest matí, Urtasun, al Congrés de Diputats ha excusat no haver demanat l’informe perquè, a criteri seu, no serviria a la jutgessa instructora per aturar el trasllat.
“Prova essencial”
L’escrit jurídic que pensen presentar es fonamenta en el caràcter de “prova essencial perquè el TEDH pugui valorar si l’Estat ha complert les seves obligacions positives de protecció del patrimoni cultural i de prevenció de danys irreparables”. De fet, reclamen l’aplicació efectiva de l’article 8 Conveni Europeu de Drets Humans que protegeixen la vida privada i identitat cultural i de l’article 1 del Protocol número 1 sobre la protecció de béns culturals d’interès general.
En l’escrit, Cassandra recorda que “malgrat diversos intents, “fins ara no ha estat possible obtenir aquest informe per vies internes, ni davant el jutjat d’Osca ni davant les autoritats competents, la qual cosa vulnera el deure d’avaluació prèvia de riscos sobre un bé patrimonial únic”. Una situació que contrasta amb els informes que sí han elaborat entitats internacionals.
Segons ha anunciat Cassandra, l’escrit al TEDH invocarà expressament l’article 38 del Conveni Europeu de Drets Humans, que obliga els Estats a facilitar al Tribunal totes les informacions i mitjans necessaris per a un examen efectiu del cas, així com les normes 39, 44A i 44C del Reglament del Tribunal, relatives a les mesures provisionals, al deure de cooperació i a les conseqüències del no subministrament de proves.
Un informe
La idea de Cassandra és que “TEDH exigeixi a l’Estat espanyol la presentació d’un informe complet sobre l’estat actual de les pintures, els riscos tècnics concrets del desmuntatge i trasllat, i les condicions imprescindibles per garantir-ne la preservació, o bé que es reconegui la impossibilitat de fer-ho sense danys”. A més, els lletrats catalans reclamaran l’aplicació de mesures cautelars per suspendre qualsevol intent de trasllat, desmuntatge o manipulació fins que els tècnics de l’IPCE no hi diguin la seva.
L’entitat sosté que, “sense aquesta prova tècnica, no es pot garantir el just equilibri que exigeix la jurisprudència europea entre les decisions estatals sobre patrimoni i el dret de la minoria nacional catalana i de la ciutadania europea a preservar i gaudir d’un bé cultural irrepetible”. D’aquesta manera, l’escrit diferencia aquest cas d’un simple litigi de propietat i l’emmarca en una “qüestió de drets humans culturals i de deure de diligència reforçada en la protecció del patrimoni comú de la humanitat.”.