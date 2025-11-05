La història de Sixena és com el lema d’un circ dels d’abans: “Encara no marxin, ho farem més difícil encara!”. L’advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, després del numeret d’aquest dimarts al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) avui ha apujat el llistó. El lletrat no ha fet curt i ha demanat prohibir un acte de presentació del nou disc de la cantant Rosalía, ‘Lux’. Un acte programat per a aquest dimecres al museu.
El lletrat ha presentat un escrit al jutjat d’Osca per demanar la prohibició d’aquest acte –que no és un concert– perquè s’havia de fer a la sala Oval, molt propera a les pintures murals del monestir que reclama l’Aragó. Segons al·lega l’advocat, la mateixa conservadora del MNAC havia alertat que qualsevol vibració podria ocasionar despreniments a les pintures murals. “No sé quants watts de música hi haurà allà, però és molt perillós perquè tot vibrarà”, ha albirat Español.
Anar als tribunals
L’amenaça ha anat més enllà tot alertant amb un clàssic com és l’ajuda dels tribunals. Per això ha advertit que impulsaran accions penals contra el museu si no s’anul·la l’acte. Español també ha volgut especificar que no té res personal amb la cantant de Sant Esteve Sesrovires establerta al Bages, només són negocis jurídics i de prevenció i protecció del patrimoni. “És una gran cantant”, aclareix l’advocat, i assegura que l’admira molt. Ara bé, creu que seria millor fer la presentació fora de les instal·lacions del museu per evitar riscos per a les pintures murals de Sixena i fins i tot a altres com les de Taüll, també exposades i conservades al MNAC.
Español ahir també va tenir protagonisme amb una altra ocurrència. L’advocat es va personar al MNAC per “interrogar” els conservadors de l’entitat, cosa que no se li va permetre, com tampoc entrar a les “reserves” del Museu tot argüint que hi havia peces de les obres que Gudiol va arrencar i que no estan exposades. Sí que, en canvi, va fotografiar amb infrarojos les pintures murals del monestir dels Monegres.