La época dorada de ‘Gran Hermano’: “Podía ganar 42.000 € en 24 minutos”

Gran Hermano ha sido cuna de muchos personajes conocidos que han terminado ganándose la vida en televisión después de aquella experiencia tan intensa. Un caso es el de Jorge Berrocal, de la primera edición, quien es considerado como uno de los inventores del famoso edredoning. Que Ana Milán lo entreviste en su programa de Cuatro lo ha devuelto a la primera línea, una intervención que ha acompañado de titulares potentes sobre el ascenso a la fama -y el posterior descenso- que experimentó en su momento.

Él participó en un reality de Telecinco cuando se pagaban auténticas barbaridades en televisión. De hecho, ha sacado a la luz las cifras escandalosas que llegó a ganar y sorprende muchísimo: «Gané una pasta. Recuerdo haber ganado 42.000 € en solo 24 minutos… Y yo no soy de los que más ha ganado porque hice muy pocos bolos«.

Se ganaban mucho dinero, efectivamente, lo que sorprendió muchísimo a este exmilitar: «A mí me pagaban 329.000 pesetas por jugarme la vida en Bosnia y, 24 horas después de salir de aquella casa, me dijeron que me pagarían dos millones y medio de pesetas por una entrevista y una sesión de fotos«.

“Gané 42.000 € en 24 minutos.” 💸

De militar a la televisión en cuestión de días. Jorge Berrocal recuerda cómo vivió ese cambio. #ExLaVidaDespués ✨ pic.twitter.com/4i6BqtEFFX — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026

Jorge Berrocal habla del dinero que llegó a ganar en televisión

El problema es que el dinero que entra fácilmente, también se va rápidamente: «En mi caso, llegué a comprarme un Audi y nunca pensé que podría llegar a hacerlo. Y te tengo que decir que me acostumbré fácilmente a esta vida». En el tipo de televisión que hacía, el dinero que podía llegar a ganar dependía de lo que estuvieras dispuesto a vender de ti mismo: «Más beneficio tendrás a medida que vendas más de ti porque así participarás en muchas cosas, te meterás en la vida de otros para destruirlas si es necesario a cambio de continuar en televisión».

Jorge Berrocal tocó el cielo en la pequeña pantalla, pero después todo se detuvo de golpe: «Es muy duro cuando tienes que reinventarte constantemente para adaptarte a los nuevos tiempos, a la nueva situación, cuando tienes que ir a buscar trabajo y hay un prejuicio hacia ti. Yo llegué al aeropuerto y supe que tenía que dar el 200% porque la gente tenía una idea preconcebida de mí«. Que deje de sonar el teléfono «es duro«, reconoce, aunque en su caso fue gradual y fue bajando.

Jorge Berrocal recuerda el dinero que llegó a ganar | Cuatro

Una entrevista que pone sobre la mesa la gran cantidad de dinero que se ha llegado a ganar en televisión gracias a programas exitosos.