L’època daurada de ‘Gran Hermano’: “Podia guanyar 42.000 € en 24 minuts”

Gran Hermano ha estat bressol de molts personatges coneguts que han acabat guanyant-se la vida a televisió després d’aquella experiència tan intensa. Un cas és el de Jorge Berrocal, de la primera edició, qui és considerat com un dels inventors del famós edredoning. Que Ana Milán l’entrevisti al seu programa de Cuatro l’ha retornat a la primera línia, una intervenció que ha acompanyat de titulars potents sobre l’ascens a la fama -i el posterior descens- que va experimentar en el seu moment.
Ell va participar en un reality de Telecinco quan es pagaven autèntiques barbaritats a televisió. De fet, ha tret a la llum les xifres escandaloses que va arribar a guanyar i sorprèn moltíssim: “Vaig guanyar una pasta. Recordo haver guanyat 42.000 € en només 24 minuts… I jo no sé dels qui més he guanyat perquè vaig fer molt pocs bolos“.
Es guanyaven molts diners, efectivament, el que va sorprendre moltíssim aquest exmilitar: “A mi em pagaven 329.000 pessetes per jugar-me la vida a Bòsnia i, 24 hores després de sortir d’aquella casa, em van dir que em pagarien dos milions i mig de pessetes per una entrevista i una sessió de fotos“.
De militar a la televisión en cuestión de días. Jorge Berrocal recuerda cómo vivió ese cambio. #ExLaVidaDespués ✨ pic.twitter.com/4i6BqtEFFX
El problema és que els diners que entren fàcilment, també marxen ràpidament: “En el meu cas, vaig arribar a comprar-me un Audi i mai no vaig pensar que podria arribar a fer-ho. I t’he de dir que em vaig acostumar fàcil a aquesta vida”. En el tipus de televisió que feia, els diners que pot arribar a guanyar depenien del que estiguessis disposat a vendre de tu mateix: “Més benefici tindràs a mesura que venguis més de tu perquè així participaràs a moltes coses, et ficaràs a la vida d’altres per destruir-les si cal a canvi de continuar a televisió”.
Jorge Berrocal va tocar el cel a la petita pantalla, però després tot va aturar-se de cop: “És molt dur quan has de reinventar-te constantment per adaptar-te als nous temps, a la situació nova, quan has d’anar a demanar feina i hi ha un prejudici cap a tu. Jo vaig arribar a l’aeroport i vaig saber que havia de donar el 200% perquè la gent tenia una idea preconcebuda de mi“. Que deixi de sonar el telèfon “és dur“, reconeix, encara que en el seu cas va ser gradual i va anar baixant.
Una entrevista que posa sobre la taula la gran quantitat de diners que s’ha arribat a guanyar a televisió gràcies a programes exitosos.