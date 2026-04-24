Àngel Llàcer presentará, este sábado, un nuevo programa en Antena 3 llamado Una fiesta de muerte. El catalán se rodeará de caras tan conocidas como Alberto Chicote, Glòria Serra, Marta Sánchez o Bertín Osborne que participarán en una fiesta sin saber que uno de ellos acabará muriendo allí. El resto, tendrá que averiguar quién ha sido el asesino en un juego de pistas que recuerda al famoso Cluedo.
Antes de su estreno, ha concedido una entrevista a Informalia que sirve para conocer más detalles de una propuesta interesante: “Todos querían descubrir quién había sido y tenían una competitividad brutal”, ha destacado. Le gustó que todos quisieran participar con sus estrategias y una ambición que encuentra a faltar: “Yo he sido muy bueno antes, cuando era más ambicioso y acertaba todo. Ahora no soy tan ambicioso porque ya tengo 52 años”.
Àngel Llàcer ha trabajado mucho, hasta el punto de recordar haber tenido cuatro y cinco trabajos a la vez. Ahora, en cambio, solo hace lo que le apetece: “No tengo ninguna ambición o razón profesional para hacerlo, este programa lo he aceptado porque me parece original y me apetecía. Cuando era más joven hacía cosas porque pensaba que quizás de un trabajo saldría y ahora no”.
Con el tiempo se ha dado cuenta de que no sabía decir que no, que aceptaba todas las propuestas. Ahora le encanta poder decir que no: “En realidad puedes negarte siempre y yo también lo he hecho, aunque fuera de una manera más inconsciente”.
Telecinco, muy insistente para intentar que Àngel Llàcer fichara por Supervivientes
En esta conversación, Àngel Llàcer ha terminado sacando a la luz el momento en que Telecinco intentó ficharlo como concursante de Supervivientes sí o sí. Curiosamente, creyeron que sería un atractivo muy potente y lo quisieron convencer con prácticamente un cheque en blanco delante. Han pasado muchos años, pero aún lo recuerda: “Me llamaron y dije que no, pero volvieron a llamarme para ofrecerme más dinero. Volví a rechazarlo y me volvieron a llamar con más dinero hasta que les dije que no me convencerían”.
Desde la productora no perdieron la esperanza y continuaron insistiendo: “Acabaron ofreciéndome muchísimos dineros… Me llegué a preguntar cuántos dineros eran capaces de pagar para que fuera. Lo que sé es que me habrían echado una semana después porque era carísimo”.
Los fans de Àngel Llàcer se quedaron sin verlo en este reality de supervivencia, pero ahora sí podrán disfrutar de su faceta de maestro de ceremonias en un programa de misterio que puede hacer buena audiencia.