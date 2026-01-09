Àngel Llàcer ha concedido una entrevista a la cadena SER que ha servido para conocer más detalles de su vida íntima. Él, que es famoso desde hace muchos años, ha aprendido a convivir con el hecho de ser conocido y que lo detengan por la calle. El problema es que esta fama no le ha aportado muchas cosas buenas, según dice. De hecho, considera que solo le ha traído dolores de cabeza: «Yo no puedo conocer gente ahora. Resulta que soy Àngel Llàcer, la marca, y no me gusta. A nivel profesional, perfecto, pero en el ámbito personal, ¿qué?«.

«La fama solo trae cosas negativas, nunca me ha traído nada positivo. Y no soy víctima de la fama, no me gustan las víctimas porque ser víctima es eludir tus responsabilidades», afirma en esta conversación en la radio. «Es como el tema de las relaciones (íntimas), hace tiempo que no tengo», ha reconocido para sorpresa.

Àngel Llàcer reconoce que afronta el trabajo de una manera diferente tras la grave enfermedad que ha tenido

El tándem formado por Àngel Llàcer y Manu Guix preparan un espectáculo musical de nueva creación (sin fecha), según ha dicho, y para 2028 volverá La jaula de las locas para conmemorar el décimo aniversario de su estreno. Mientras tanto, continúan triunfando con el duodécimo año consecutivo que hacen El Petit Príncep así que no se detiene. Él, que leyó el libro cuando era pequeño y estudiaba en el Liceo Francés de Barcelona, ahora se da cuenta de que no lo entendió mucho: «Ha sido de adulto que he podido captar la gran profundidad de la historia y entender que no era solo para niños, que también es para grandes».

No obstante, el presentador deja claro que se está tomando el trabajo de otra manera desde que sufrió una infección grave que lo hizo estar en la UCI unas semanas: «No afronto el trabajo de la misma manera gracias al trabajo interno que he hecho con los terapeutas con quienes he ido alguna vez«. Considera que, en casos como el suyo, lo más importante es rodearte de buena gente «que te diga la verdad» aunque eso también es un poco difícil.

Àngel Llàcer forma parte del grupo de famosos con más recorrido y trayectoria en el teatro y la televisión catalanes. Después de estar mucho tiempo detenido por culpa de la enfermedad, ahora vuelve con más ganas de hacer cosas que nunca.