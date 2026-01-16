TV3 calienta motores para el estreno de la cuarta edición de Eufòria. El concurso musical de la televisión catalana llega el próximo 23 de enero con la primera gala, pero será este viernes cuando podremos conocer quiénes son los concursantes tras la emisión del casting final. Han sido muchos meses de trabajo, de escuchar voces y preparar uno de los regresos más esperados para los telespectadores. Las novedades han ido llegando con cuentagotas, desgranando los secretos de lo que ya será la cuarta temporada de un formato que atrapa y que esperan que tenga muy buena audiencia.

Después de descubrir quiénes serán los miembros del jurado este año, con Alfred García como repetidor y la incorporación de Mama Dousha y Queralt Lahoz, ahora ya podemos saber quién forma el equipo de coach, expertos en la materia que ayudarán a los concursantes en diversas disciplinas.

¿Quiénes son los ‘coach’ de la cuarta edición de Eufòria?

Eufòria confía un año más en Clara Luna como profesora de voz y asesora musical. Es cantante, compositora y ya conoce el departamento de voz del programa. Además, ha publicado ocho discos y se ha formado en el Conservatorio de Barcelona y en la Escuela Superior del Taller de Músics, donde ha sido profesora.

Clara Luna repite como coach de voz y asesora musical de Eufòria’ | 3Cat

Como era de esperar, el compositor Jordi Cubino continuará un año más como productor musical y también volveremos a ver a Dani Anglès, pero con el rol de director del espacio Eufòria. Uno de los grandes cambios, como decíamos, es que Dani Anglès dejará de ser el director artístico porque esta temporada ocupará ese rol Enric Cambray. El actor, director y productor se ha licenciado en Arte Dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona y en su currículum hay obras como Hamlet.01, El Petit Príncep o Les dones sàvies.

Enric Cambray es el nuevo director artístico de Eufòria 4′ | 3Cat

¿Qué novedades llegan esta temporada?

Eufòria apuesta por los cambios y las novedades y este año Júlia Bonjoch se incorpora como nueva coach de interpretación, ocupando el lugar de Alfons Nieto. La actriz catalana se estrenó como presentadora la temporada anterior junto a Àngel Llàcer con Soc i seré. Ha compartido escenario también con Manu Guix y Llàcer en la mítica obra El Petit Príncep, es actriz de doblaje y también sabe tocar varios instrumentos como el piano, la guitarra o el violonchelo. Todo un perfil 360 que ayudará a los artistas.

Júlia Bonjoch será la ‘coach’ de interpretación de Eufòria’ | 3Cat

En cuanto al equipo de baile también hay novedades. Enric Sanjuan toma el relevo de Natàlia Palomares como coreógrafo d’Eufòria. El joven coreógrafo ha trabajado como bailarín en otros proyectos como Tu cara me suena o dentro del equipo de baile de Lola Índigo.

Enric Sanjuan será el coreógrafo y ‘coach’ de baile de Eufòria’ | 3Cat

Sea como sea, parece que ya está todo listo para el estreno de la cuarta edición d’Eufòria, uno de los formatos más esperados por los telespectadores de TV3.