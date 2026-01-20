3Cat comienza la cuenta atrás para el estreno de la cuarta edición de Eufòria. El concurso musical de la televisión pública catalana vuelve a ocupar los viernes por la noche después de una pausa temporal para «tomar impulso y permitir una nueva hornada de talentos», ha explicado Cristian Trepat, responsable del área de Contenidos, Programación y Cultura de 3Cat. Una nueva temporada que llega cargada de novedades que han revelado pocos días antes de la primera gala que se emitirá este viernes 23 de enero. Ahora que ya se conocen los 17 concursantes que participarán -con dos voces aún por decidir- y el nuevo equipo de jurado y coach, El Món ha estado en la presentación de la nueva edición para conocer las novedades y cambios más destacados.

¿Cómo será la nueva temporada de ‘Eufòria’? Los cambios tras una pausa temporal

Los miembros del jurado, formado por Alfred García, Queralt Lahoz y Mama Dousha, recibirán a los 17 concursantes este viernes por la noche en una primera gala que promete muchísimas emociones y un formato renovado que desde 3Cat han recuperado después de dejar un tiempo de reflexión desde la última edición. Este programa de entretenimiento de gran formato nació por la pérdida y la desconexión de estos formatos con una clara voluntad de reconectar con un público estratégico, tanto de jóvenes como de familias. Este tiempo de reflexión, apunta Trepat, llega para permitir «tomar aire» y encontrar «una nueva hornada de talento para continuar manteniendo el alma de Eufòria«. Las audiencias son volubles y intentar mantener el éxito de un formato sin quemarlo también es un reto. Con las novedades implementadas y después de una emisión de los castings finales que ha pasado un poco desapercibida en los registros de las audiencias, confían en que los datos mejoren sustancialmente.

Cristian Trepat, Miki Núñez y Dani Anglès explican todas las novedades de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

La decisión de esta pausa «no fue sencilla», pero después de detectar «cierto agotamiento», decidieron dejar descansar el formato bien bien dos años. «Puesto en la balanza de pros y contras sobre todo en cuanto a la tendencia mundial de este género de los talent show, sí que detectamos que había cierto agotamiento en cuanto al casting», explica Trepat. Así pues, este stand-by responde a una necesidad de encontrar «una nueva hornada de artistas del país que se interesen por el concurso». ¿Y qué harán para recuperar y mejorar las audiencias? «La idea principal es reconectar con el público que ya teníamos, que lo vuelvan a descubrir de nuevo y si podemos ampliar esta base, mucho mejor», expone. Para hacerlo, recurren a un catálogo de novedades muy diversas que van más allá de los equipos del jurado y los coach, en una apuesta por mantener el alma de Eufòria y a la vez «mostrar sus entrañas».

Dani Anglès dirigirá el Espai Eufòria, una de las novedades más destacadas

Entre las novedades más destacadas se encuentra la creación del Espai Eufòria, dirigido por Dani Anglès. Un espacio de contenidos exclusivos en la plataforma 3Cat para proponer a la comunidad Eufòria el acceso a conciertos en pequeño formato, clases magistrales con exconcursantes y visitas relacionadas con personas del mundo de la música. «Lo que era un espacio de ensayo ahora podremos compartirlo con la audiencia», explica el actor y director Dani Anglès. Una oportunidad para ver y conocer «los valores de Eufòria» y poder abrirlos a todo el mundo. Durante los diversos años de concurso, Anglès ha pasado por la dirección artística, la producción de los castings y ahora, se incorpora como director del Espai Eufòria. «De todo el aprendizaje y lo que hemos vivido durante los últimos tres años, ¿cuántas de estas cosas creemos que pueden ser interesantes para el espectador? Este contenido que pueden consumir cuando quieran es el Espai Eufòria», explica en una conversación con El Món.

Dani Anglès, nuevo director del Espai Eufòria | Mireia Comas

«Cuando hemos hecho audiciones siempre hemos tenido la sensación de que había mucho talento, pero lo que quizás notamos antes de la pausa es una sensación de repetición de perfiles o que el programa estaba tan presente que los mismos aspirantes querían repetir lo que acababan de ver», apunta. Este año uno de los cambios en cuanto a los castings es que han sido mucho más acotados, con unas plazas fijas, lo cual «no había pasado nunca». Por tanto, la selección de voces y artistas ha sido mucho más complicada y exclusiva. «Es una responsabilidad muy grande que la tomamos con mucho respeto. El programa siempre tiene un tono divertido y desenfadado, pero detrás hay mucha intención, siendo conscientes de la diversidad, de lo que es normativo, de recuperar los clásicos y usar nuestra lengua», explica. Decenas de jóvenes han intentado hacerse con un billete dentro de Eufòria, pero solo 16 podrán ser concursantes de pleno derecho. ¿Qué debe tener un concursante eufórico? «Debe tener esa cosa especial que no tiene alguien más. Lo único que nos hace completamente diferentes y originales de todo y todos es ser nosotros mismos«.

Las nuevas caras de las postgalas, charlas con famosos y experiencias musicales para niños y niñas

También habrá secciones fijas como charlas conducidas por exconcursantes del talent show y invitados famosos como Suu, Ramon Mirabet, Sofia Coll o Celia Espanya que usarán su voz para tratar los temas del día bajo la moderación de Lluís Sànchez, ganador de la edición anterior. Además, las dos caras de los formatos digitales que presentarán las postgalas serán dos nombres muy sonados de la casa, la exconcursante Aina da Silva y el comunicador y creador de contenido Alberto Gadel. La mirada transversal y generacional llegará con Gen Eufòria, un espacio educativo enfocado a los fans que cada quince días, chicas y chicos de entre 10 y 14 años serán elegidos por sorteo para poner en práctica sus habilidades artísticas bajo la dirección de Elena Escorcia, concursante de la segunda edición.

Alberto Gadel y Aina da Silva presentarán las postgalas de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

Sorpresas, cambios en plató y una apuesta clara por mover las audiencias

La presencia de exconcursantes también llega con la nueva sintonía de Eufòria, creada por Triquell y que «conecta con los objetivos del programa, hacer crecer el talento emergente», ha explicado Trepat. El plató también tendrá ciertos cambios como los nuevos grafismos y muchas sorpresas que, según avanzan, «estarán muy presentes en cada gala». El cuerpo de baile también se renueva y será dirigido por Enric Sanjuan, un joven coreógrafo de 22 años con mucha experiencia en formatos televisivos como bailarín. Dentro de las novedades también se suma la actriz Júlia Bonjoch como coach de interpretación y Enric Cambray como nuevo director artístico. Con ellos continuarán coach habituales como Jordi Cubino y Clara Luna. Todo está preparado para el estreno de la cuarta edición de Eufòria que se podrá ver en directo a través de TV3 y la plataforma 3Cat el próximo viernes 23 de enero a partir de las 22:00 h.