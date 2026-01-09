Àngel Llàcer ha concedit una entrevista a la cadena SER que ha servit per conèixer més detalls de la seva vida íntima. Ell que és famós des de fa molts anys, ha après a conviure amb el fet de ser conegut i que l’aturin pel carrer. El problema és que aquesta fama no li ha aportat gaire coses bones, pel que diu. De fet, considera que només li ha aportat maldecaps: “Jo no puc conèixer gent ara. Passa que soc l’Angel Llàcer, la marca, i no m’agrada. A escala professional, perfecte, però en l’àmbit personal, què?“.
“La fama només porta coses negatives, no m’ha portat mai res positiu. I no soc víctima de la fama, no m’agraden les víctimes perquè ser víctima és eludir les teves responsabilitats”, etziba en aquesta conversa a la ràdio. “És com el tema de les relacions (íntimes), fa temps que no en tinc”, ha reconegut per sorpresa.
Àngel Llàcer reconeix que entoma la feina d’una manera diferent després de la greu malaltia que ha tingut
El tàndem format per l’Àngel Llàcer i el Manu Guix preparen un espectacle musical de nova creació (sense data), pel que ha dit, i per al 2028 tornarà La jaula de las locas per commemorar el desè aniversari de l’estrena. Mentrestant, continuen triomfant amb el dotzè any consecutiu que fan El Petit Príncep així que no s’atura. Ell que va llegir al llibre quan era petit i estudiava al Liceu Francès de Barcelona, ara s’adona que no el va entendre gaire: “Ha sigut d’adult que he pogut copsar la gran profunditat de la història i entendre que no era només per a nens, que també és per a grans”.
No obstant això, el presentador deixa clar que s’està prenent la feina d’una altra manera des que va patir una infecció greu que el va fer estar a l’UCI unes quantes setmanes: “No entomo la feina de la mateixa manera gràcies al treball intern que he fet amb els terapeutes amb els qui he anat alguna vegada“. Considera que, en casos com el seu, el més important és envoltar-te de bona gent “que et digui la veritat” encara que això també és una mica difícil.
Àngel Llàcer forma part del grup de famosos amb més recorregut i trajectòria en el teatre i la televisió catalanes. Després d’estar molt de temps aturat per culpa de la malaltia, ara torna amb més ganes de fer coses que mai.