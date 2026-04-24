Àngel Llàcer presentarà, aquest dissabte, un programa nou a Antena 3 anomenat Una fiesta de muerte. El català s’envoltarà de cares tan conegudes com Alberto Chicote, Glòria Serra, Marta Sánchez o Bertín Osborne que participaran en una festa sense saber que un d’ells acabarà morint-hi. La resta, haurà de saber qui ha estat l’assassí en un joc de pistes que recorda al famós Cluedo.
Abans de la seva estrena, ha concedit una entrevista a Informalia que serveix per conèixer més detalls d’una proposta interessant: “Tots volien descobrir qui havia estat i tenien una competitivitat brutal”, ha destacat. Li va agradar que tots volguessin participar-hi amb les seves estratègies i una ambició que troba a faltar: “Jo he estat molt bo abans, quan era més ambiciós i ho encertava tot. Ara no soc tan ambiciós perquè ja tinc 52 anys”.
L’Àngel Llàcer ha treballat molt, fins al punt que recorda haver tingut quatre i cinc feines alhora. Ara, en canvi, només fa allò que li ve de gust: “No tinc cap ambició o raó professional per fer-ho, aquest programa ho he acceptat perquè em sembla original i em venia de gust. Quan era més jove feia coses perquè pensava que potser d’una feina sortiria i ara no”.
Amb el temps s’ha adonat que no sabia dir que no, que acceptava totes les propostes. Ara li encanta poder dir que no: “En realitat pots negar-t’hi sempre i jo també ho he fet, encara que fos d’una manera més inconscient”.
Telecinco, molt insistent per intentar que Àngel Llàcer fitxés per Supervivientes
En aquesta conversa, l’Àngel Llàcer ha acabat traient a la llum el moment en què Telecinco va intentar fitxar-lo com a concursant de Supervivientes tan sí com no. Curiosament, van creure que seria un atractiu molt potent i el van voler convèncer amb pràcticament un xec en blanc davant. Han passat molts anys, però encara ho recorda: “Em van trucar i vaig dir que no, però van tornar a trucar-me per oferir-me més diners. Vaig tornar a rebutjar-ho i em van tornar a trucar amb més diners fins que els hi vaig dir que no em convencerien”.
Des de la productora no van perdre l’esperança i van continuar insistint: “Van acabar oferint-me moltíssims diners… Em vaig arribar a preguntar quants diners eren capaços de pagar perquè hi anés. El que sé és que m’haurien fet fora una setmana després perquè era caríssim”.
Els fans de l’Àngel Llàcer van quedar-se sense veure’l en aquest reality de supervivència, però. Ara sí que podran gaudir de la seva faceta de mestre de cerimònies en un programa de misteri que pot fer bona audiència.