Àngel Llàcer ha viscut un autèntic infern per culpa del bacteri del qual va contagiar-se durant el viatge que va fer pel Vietnam. El 2024, el presentador va estar a punt de perdre la vida per culpa d’una infecció molt perillosa que el va mantenir ingressat a l’UCI diversos dies. O perdia la cama o la vida, van arribar a dir-li. Després d’uns mesos molt durs de recuperació, afortunadament les seqüeles que li han quedat són mínimes. En la seva última aparició pública, en un esdeveniment d’Atresmedia a les Illes Canàries, ha donat fe que no ha estat fàcil per a ell haver de fer front a una cosa així: “L’últim any i mig ha estat complicat per a mi perquè he estat molt malalt, vaig arribar a veure la mort“, ha reconegut visiblement emocionat davant la càmera d’Europa Press.
Després d’un succés així, en el qual va arribar a acomiadar-se dels seus éssers estimats perquè els metges s’esperaven el pitjor, ara veu la vida d’una altra manera: “Ara estic més present, més relaxat, més tendre… més disposat a parlar amb la gent i més conscient del valor de les petites coses”. Creure que podia morir va espantar-lo molt, com és evident, i va provocar que canviés la seva manera de pensar: “Ara em centro més en l’aquí i l’ara, estic més relaxat i no m’estresso per les coses que vindran“.
El pitjor de tot plegat, segurament, va ser veure’s incapaç de fer moltes coses que abans donava per bàsiques: “He hagut d’aprendre a caminar una altra vegada… El meu únic objectiu a la vida va passar a ser poder posar un peu davant de l’altre”. I, aquesta imatge, creu que és una bona metàfora: “Al final, ara vaig més tranquil i les coses no m’atabalen. Vaig pas a pas”.
El jurat de Tu cara me suena va veure la mort cara a cara, diu: “Vaig dir-li hola i adeu, vaig deixar-la enrere. Això sí, va ser realment traumàtic arribar a estar a prop de la mort i tot el procés posterior“. Durant la seva estada a l’hospital, assegura que mai no va queixar-se perquè sempre va prefereix mantenir una actitud positiva i això l’ha ajudat a adonar-se que és molt més fort del que creia: “De tot això, només n’he tret coses positives”. I què li demana al 2026? Doncs salut, més que mai: “Salut, tranquil·litat i amor”.
Quina malaltia tenia Àngel Llàcer? Per què va estar a punt de morir?
El presentador de Soc i seré de TV3 va viatjar fins al Vietnam el febrer de l’any passat i, allà, no va seguir les indicacions que et recomanen de no beure aigua sense embotellar al sud-est asiàtic. Durant la seva estada, va contraure el bacteri shigella que va provocar-li una infecció intestinal. Després d’uns dolors de panxa molt forts, febre alta i diarrees amb sang va ingressar a l’hospital.
Li van donar d’alta, però el bacteri continuava a dins seu i va causar-li una fasciïtis necrosant perquè s’anava menjant els teixits del cos. La infecció va estendre’s a la seva cama i va arribar a posar en perill la seva vida. Si va arribar a curar-se, va ser després de sotmetre’s a quatre operacions en la cama i passar 14 dies a l’UCI, un autèntic calvari que afortunadament ha tingut un final feliç.