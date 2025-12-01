Àngel Llàcer ha vivido un auténtico infierno por culpa de la bacteria de la que se contagió durante el viaje que hizo por Vietnam. En 2024, el presentador estuvo a punto de perder la vida debido a una infección muy peligrosa que lo mantuvo ingresado en la UCI varios días. O perdía la pierna o la vida, llegaron a decirle. Después de unos meses muy duros de recuperación, afortunadamente las secuelas que le han quedado son mínimas. En su última aparición pública, en un evento de Atresmedia en las Islas Canarias, ha dejado claro que no ha sido fácil para él tener que enfrentarse a algo así: «El último año y medio ha sido complicado para mí porque he estado muy enfermo, llegué a ver la muerte«, ha reconocido visiblemente emocionado ante la cámara de Europa Press.

Después de un suceso así, en el cual llegó a despedirse de sus seres queridos porque los médicos esperaban lo peor, ahora ve la vida de otra manera: «Ahora estoy más presente, más relajado, más tierno… más dispuesto a hablar con la gente y más consciente del valor de las pequeñas cosas». Creer que podía morir le asustó mucho, como es evidente, y provocó que cambiara su manera de pensar: «Ahora me centro más en el aquí y el ahora, estoy más relajado y no me estreso por las cosas que vendrán«.

Lo peor de todo, seguramente, fue verse incapaz de hacer muchas cosas que antes daba por básicas: «He tenido que aprender a caminar otra vez… Mi único objetivo en la vida pasó a ser poder poner un pie delante del otro». Y, esta imagen, cree que es una buena metáfora: «Al final, ahora voy más tranquilo y las cosas no me agobian. Voy paso a paso».

Àngel Llàcer llora en una entrevista sobre sus miedos | RAC1

El jurado de Tu cara me suena vio la muerte cara a cara, dice: «Le dije hola y adiós, la dejé atrás. Eso sí, fue realmente traumático estar tan cerca de la muerte y todo el proceso posterior«. Durante su estancia en el hospital, asegura que nunca se quejó porque siempre prefirió mantener una actitud positiva y eso le ha ayudado a darse cuenta de que es mucho más fuerte de lo que creía: «De todo esto, solo he sacado cosas positivas». ¿Y qué le pide al 2026? Pues salud, más que nunca: «Salud, tranquilidad y amor».

¿Qué enfermedad tenía Àngel Llàcer? ¿Por qué estuvo a punto de morir?

El presentador de Soc i seré de TV3 viajó hasta Vietnam en febrero del año pasado y, allí, no siguió las indicaciones que te recomiendan de no beber agua sin embotellar en el sudeste asiático. Durante su estancia, contrajo la bacteria shigella que le provocó una infección intestinal. Después de unos dolores de barriga muy fuertes, fiebre alta y diarreas con sangre ingresó en el hospital.

Le dieron de alta, pero la bacteria continuaba dentro de él y le causó una fascitis necrosante porque iba comiéndose los tejidos del cuerpo. La infección se extendió a su pierna y llegó a poner en peligro su vida. Si llegó a curarse, fue después de someterse a cuatro operaciones en la pierna y pasar 14 días en la UCI, un auténtico calvario que afortunadamente ha tenido un final feliz.