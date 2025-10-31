Sentir el nom Rosalía és sinònim d’èxit, de música, que pot agradar més o menys, però que tot allò que toca acaba generant una reacció en cadena a tot arreu. L’artista catalana és un dels noms del moment, aquest mes de novembre publica el seu primer disc tres anys després del llançament de Motomami el 2022 i el primer tastet musical que ha oferit amb Berghain encara ressona. Fa anys que la catalana ocupa les grans llistes d’èxits musicals i les seves propostes se senten molt més enllà del país. Gires mundials, tendències de moda, polèmiques i reaccions a les xarxes socials l’acompanyen cada cop que publica contingut, però com va ser els seus inicis?
El gran salt a la fama el faria gràcies a l’àlbum El Mal Querer, una obra hipnòtica, mai vista, que posaria la llavor de la motomami que ara enceta l’era Lux, que veurà la llum el pròxim 7 de novembre. Ara bé, no ha anat tot tan bé sempre, si més no, amb 15 anys va provar sort al programa de Telecinco Tú sí que vales, on va rebre un parell de ‘no’ d’Àngel Llàcer i Noemí Galera.
Rosalía va acabar ‘malamente’ al programa
Només tenia 15 anys i era una alumna de 4t d’ESO quan Rosalía va intentar superar la primera prova a Tú sí que vales, un talent show de Telecinco amb un jurat que en sap molt de concursos musicals i programes: Noemí Galera, directora de l’Acadèmia d’Operación Triunfo i Àngel Llàcer, director, actor i jurat de Tu cara me suena. Amb un look dels 2000 i molta presència, la catalana va presentar-se amb el tema Como un mar eterno de Hanna interpretat amb la guitarra. Minuts abans de pujar a l’escenari va professar una frase que s’ha fet realitat: “Tinc clar que jo serè artista”. Queda clar que cal manifestar les coses des de ben petits.
Potser no va ser el seu millor número, però es veia el talent d’una noia de 15 anys amb un sentit musical especial. Si més no, va poder arrencar alguna llàgrima del públic del programa. “Tens una veu molt bonica, però aquesta cançó no era la que havies d’haver cantat aquesta nit”, va expressar llavors Noemí Galera. Un pensament que també va compartir Llàcer: “Crec que tens molt de potencial, però encara no els saps treure”. Els comentaris no van impedir que pogués passar de fase, però el jurat necessitava una mica més.
Una segona fase molt desafinada
El seu segon intent per passar a la final del concurs va ser força desastre. Rosalía va jugar-s’ho tot amb la cançó Leave de JoJo. “Rosalía, han desafinat regularment”, va expressar Llàcer. Rosalía, molt madura per a la seva edat, va indicar que “ho havia intentat fer tot, cantar, interpretar i ballar”. El jurat, però, va decidir que fos el seu rival, José Antonio, qui passés a la final, descartant Rosalía. En tot cas, ella tenia un somni i els anys han acabat fent palès que ella seria una artista mundial.
Rosalía cantarà en 13 idiomes en el seu nou disc
Han passat més de 15 anys d’aquesta aparició televisiva i Rosalía ha aconseguit donar vida al seu imperi musical. És una de les artistes més reconegudes per la indústria i té milers de fans arreu del món. Fans que esperen assedegats les novetats de Lux, el seu nou disc que arribarà el pròxim 7 de novembre. El primer tast l’han pogut fer amb el tema Berghain, una cançó amb lletra en alemany, anglès i castellà que barreja un so simfònic, líric i amb una orquestra i que ha fet parlar molt per un videoclip que fusiona fe, tendresa i pulsió carnal.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha revelat fa unes hores en una entrevista del pòdcast Popcast del diari The New York Times que el seu nou disc està interpretat en 13 idiomes: català, castellà, anglès, llatí, sicilià, ucraïnès, àrab i alemany, entre d’altres. “Intentar entendre com funcionen altres idiomes és molt”, ha explicat, a més d’admetre que ha passat molt de temps amb Google Translate.
Sigui com sigui, la nova era de Rosalía està a punt de començar hi ha moltes ganes de sentir què ha estat preparant la catalana aquests últims tres anys.