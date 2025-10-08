La història d’amor de Noemí Galera i Arnau Vilà: “Jo estava casada”

Noemí Galera és una de les persones més estimades d’Operación Triunfo, una directora molt implicada que ajuda els concursants com si es tractés d’una mare. Tots l’hem vist treballar sense descans a dins de l’Acadèmia, però el que pocs saben són detalls de la seva vida personal. Què fa quan marxa dels estudis de Terrassa? Doncs anar cap a casa amb el marit i els fills. Amb qui està casada? Amb una altra coneguda del concurs musical, Arnau Vilà, que ara mateix és professor i director musical de Tu cara me suena.
Fa un munt d’anys que estan junts i el més curiós de la seva història té a veure, de fet, amb els seus inicis. Ella estava casada quan va conèixer l’Arnau, cosa que ho complicava tot és clar. El que ningú no s’esperava era que sentís una connexió tan forta amb ell, fins al punt d’adonar-se que el que realment volia era estar amb ell i no amb el que acabaria sent el seu ex: “Jo feia 15 anys que estava casada amb aquest altre senyor. Però només 15 dies després, vaig dir fins aquí i vaig marxar amb ell“. Nou anys després, tenen dos fills en comú i són molt feliços: “Aquella va ser una burrada que m’ha funcionat molt bé“, ha confessat en el programa de l’Àngel Llàcer Burradas.
Noemí Galera dona detalls de la relació amb el seu marit
En una entrevista de l’any passat a El País, Noemí Galera donava encara més detalls sobre aquesta història d’amor. En aquell moment, insistia que les grans decisions de la seva vida sempre les ha pres “tirant-se a la piscina” perquè confia en aquesta part més irracional: “Sempre em fio del meu instint“.
Enamorada de l’Arnau des de fa una dècada, és habitual que publiqui fotografies ben romàntiques amb ell en el seu perfil d’Instagram. Junts acostumen a anar de restaurant, els hem vist en concerts, reunions familiars… Dels fills mai no comparteix res, ja que prefereix mantenir-los al marge i respectar el seu anonimat. Sempre diu que li agrada estar present en la vida d’aquests dos adolescents als qui tant s’estima: “M’agradaria que, quan siguin grans, no pensin que els he dedicat poc temps”.
Una professional de la televisió que ha sabut guanyar-se l’estima del públic i que compta amb bona fama i també seguidors que l’adoren en el paper de directora de l’acadèmia.