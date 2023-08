Noemí Galera parla d’un dels aspectes més criticats de la mecànica d’OT

Noemí Galera està entusiasmada amb la nova vida que tindrà Operación Triunfo a Amazon Prime Video. Han fet una aturada en els càstings, que reprendran el pròxim 6 de setembre a les Illes Canàries. Mentrestant, la barcelonina revela com serà aquesta nova etapa per al concurs musical i confirma que estan encantats amb totes les facilitats que els està facilitant la plataforma: “Em feia molta gràcia quan deien que OT estava mort, deixa’ns un parell d’anys i ja veuràs com ens reinventem. Tornem després de tres anys amb Prime Video, que era el punt d’innovació que ens faltava. La mecànica és la que és i funciona molt bé, la part digital la vam introduir el 2017 i ara ens faltava estar en una plataforma”, diu a Bluper.

“Aquí ho tenim tot i estem encantats. Serà molt guai llevar-nos l’endemà de la gala sense haver d’estar pensant en les audiències. Això és una meravella perquè treballarem amb ganes, sense estar pendents dels números i amb tot el que necessitem perquè surti genial”, explica. Des de la direcció no els haurien demanat que busquin concursants d’una edat determinada: “No ens han donat cap directriu al respecte”.

Noemí Galera dona detalls de la nova vida d’Operación Triunfo a Amazon Prime Video

Un dels punts que més criticaven al programa era que fos l’acadèmia qui escollís les cançons per als artistes cada gala, ja que alguns consideren que aquesta és una manera de premiar els seus preferits amb temes que els van millor. Noemí Galera ho nega taxativament: “OT és un programa en què cada setmana examinem els concursants. Si a tots els posem la cançó que volen cantar, quin repte és aquest? Els hem d’ajudar a saber gestionar i a saber moure’s en aigües que no són les més propícies per a allò que ells creuen. És una manera de descobrir coses que ells, d’entrada, haurien dit que no farien. No ho saps si no ho has provat. Necessitem que passin coses“.

A més a més, prossegueix, veuen important que en el programa se senti música de tots els estils: “Ha de ser música variada perquè la gent se senti identificada amb alguns dels estils. No podem cantar tota l’estona el mateix, el mateix estil o el mateix idioma”.

Noemí Galera i Chenoa promocionen el nou Operación Triunfo | Europa Press

La indústria musical és complicada i la directora del programa considera que estan ajudant els concursants: “Aquest món és una selva. Fora fa molt de fred i a OT estan molt cuidats perquè tenen a la seva disposició un escenari setmanal. Els dic sempre que ho gaudeixin perquè és difícil que es repeteixi”.