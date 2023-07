Com serà el nou ‘Operación Triunfo’? Novetats i funcionament

Operación Triunfo arribarà a Amazon Prime Video molt aviat en la seva primera edició fora de la televisió convencional. El concurs musical es troba en plena fase de càstings, els que han començat a Barcelona. Noemí Galera, la seva directora, ha concedit una entrevista a Fórmula TV en què analitza com serà aquesta nova aventura i quines diferències hi haurà amb els altres anys.

La catalana vol deixar clar que els fans del programa també tindran aquí tot allò que els agradava del format: “Crec que aquest OT 2023 serà igual, però en comptes d’en una cadena estarà en una plataforma. Nosaltres no haurem d’estar gens pendents de l’audiència”, reconeix com a tret favorable per als directius, que podran centrar-se realment en el contingut sense pressions. Són conscients que els teleespectadors de les últimes edicions comentaven molt el programa a través de les xarxes socials, així que creuen que és encertat haver canviat al streaming: “El nostre públic està a TikTok i a les xarxes socials, nosaltres sempre anem allà on són els seguidors”.

Noemí Galera i Chenoa promocionen el nou Operación Triunfo | Europa Press

Com seran les gales del nou Operación Triunfo a Amazon Prime Video?

I com seran les gales? En aquesta ocasió, cada gala durarà 90 minuts i després emetran una postgala en la qual comentaran tot el que hagi passat. A més a més, també estaran disponibles els magazins diaris en què es mostrarà què han fet els concursants a dins de l’acadèmia. Considera que aquest pot ser un dels millors anys: “Els concursants estan molt millor preparats que a les primeres edicions i és, en part, gràcies a les xarxes socials. Han passat tres anys des d’OT 2020 i estem expectants per veure qui vindrà, crec que el descans li anirà molt bé a aquest format“.

Són molts els concursants de les anteriors edicions que han acabat triomfant, el que omple d’orgull a la seva directora: “No sento pressió a l’hora de decidir perquè no soc gens conscient d’estar escollint a futures estrelles, però sento orgull en veure’ls triomfar. OT no és l’únic camí per arribar a ser una estrella, aquesta és una vida ràpida i quan acaba el programa, ja no depèn de mi”.

Primeres fotos del càsting d’OT | Europa Press

Ara que ha començat el càsting, com està veient els primers aspirants? Els ha fet gràcia que molts diguin que s’inspiren en Aitana, segurament una de les exconcursants que més ha triomfat en la música recentment. Diu que està veient de tot i que hi ha persones a les quals descarten abans que comencin a cantar: “Si els aspirants es fan notar a la cua, ja és un no. Sempre s’han de tenir nervis, però saber gestionar-los és clau perquè això significa que t’esforces”.