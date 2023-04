Torna ‘Operación Triunfo’: ara, a través d’Amazon Prime Video

Operación Triunfo tornarà, però ho farà en una plataforma nova. Bones notícies per als fans del concurs musical, que finalment podran gaudir d’una nova edició que engegarà una etapa a Amazon Prime Video que ningú no s’esperava. Els creadors del concurs musical més exitós a Espanya han optat per vendre els seus drets de distribució a la multinacional de streaming, que començarà ben aviat a preparar-la.

Vertele ha pogut saber en exclusiva que l’edició nova s’estrenarà entre finals del 2023 i principis del 2024, el que indica que hi ha ganes i que el càsting s’organitzarà aviat. Pel que fa al seu funcionament, serà pràcticament idèntic al que ha tingut al llarg d’aquests anys: cada setmana emetran una gala en directe a través d’Amazon i, a més a més, es podrà seguir la convivència dels concursants a dins de l’Acadèmia en un canal especial 24 hores.

Aquests van ser els concursants de l’última edició a TVE

Operación Triunfo tornarà ben aviat a la petita pantalla

L’acord entre Gestmusic i el gegant digital se signarà “en els pròxims dies” i ajudarà a Amazon Prime a debutar en els formats emesos en directe. De ben segur que els fans del concurs embogiran en conèixer aquesta última hora sobre el seu programa preferit, un concurs musical que els forçarà a subscriure’s a la plataforma si encara no ho estan perquè aquesta serà l’única manera de seguir els seus continguts.

Amazon Prime Video es converteix en el tercer canal que adquireix els drets d’OT, després de l’època a TVE i la posterior a Telecinco. El format va estrenar-se el 2021 i tornarà aviat amb una nova edició que promet ser seguida, encara que caldrà veure si ho serà tant com quan l’emetien en obert. Repercussió en tindrà segur, i és que també s’estarien plantejant la possibilitat d’aprofitar la gran tirada que tenen a Twitch per comentar per allà les gales. Sigui com sigui, la qüestió és que després de tres anys intentant vendre el programa, al final ho han aconseguit i tornarà a emetre’s ben aviat.