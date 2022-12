Mor Laura Jordán, professora d’Operación Triunfo 2005

Laura Jordán ha mort aquest dilluns, una notícia trista i inesperada que ha deixat amb el cor encongit als fans d’Operación Triunfo. La cantant barcelonina va ser professora de veu de la quarta edició del programa, emesa el 2005. Només va col·laborar-hi llavors, però els encarregats de treure a la llum i confirmar la seva pèrdua han estat ells a través del seu perfil a Twitter.

“La família d’Operación Triunfo lamenta la marxa de Laura Jordán, professora de veu d’OT 2005 que ens ha deixat massa aviat. L’abraçada més càlida i tendra per als seus familiars i amics. DEP”, han escrit en un missatge que acompanyaven d’una fotografia seva. No han dit quina edat tenia i tampoc quina ha estat la causa de la mort, dos elements que la família ha preferit mantenir en la privacitat.

Laura Jordán, professora i cantant que s’havia fet coneguda gràcies a OT 2005

El seu fitxatge responia a la necessitat del programa d’incorporar algú amb un coneixement tan extens sobre la matèria. Ella havia estat en el Musicians Institut de Los Angeles tres anys abans, en el que hauria après un mètode de feina innovador que ajudava a desenvolupar la veu dels cantants. És per això que Telecinco va voler contractar-la en la primera edició que emetien després de tants anys a TVE. El seu va ser l’any dels concursants Edurne, Soraya Arnelas, Sergio Rivero o Fran Dieli.

Després del seu pas pel programa, la cantant va continuar lligada al món de la docència. L’estava compaginant amb l’actuació a diversos concerts, tal com demostrava en el seu perfil d’Instagram. No se sabia res d’ella i tampoc no es té constància que patís cap malaltia. Twitter s’ha omplert de missatges de condol cap a ella, així com d’altres de suport a la família.