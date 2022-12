Càstig a Lara Álvarez, fora de ‘Supervivientes’ després de vuit anys

Telecinco ha castigat Lara Álvarez i l’ha apartat de Supervivientes després d’un munt d’anys com a enviada a Hondures. Ella era l’encarregada de fer les connexions des d’allà, el que la forçava a estar durant tres mesos a l’illa deserta amb els concursants. En la pròxima edició, però, no la veurem en aquest paper i tampoc en cap altra.

La cadena acaba d’anunciar que la seva substituta serà Laura Madrueño, una notícia bomba que acaba amb una feina que Lara tenia assegurada anualment des de feia vuit anys. Ha sorprès moltíssim el nomenament de la Laura com al seu relleu, tenint en compte que ella actualment ocupa la plaça de presentadora del Temps en els Informatius. Mai no ha treballat en un reality, per la qual cosa aquesta aventura professional suposarà tot un repte perquè no té cap mena d’experiència tampoc en un programa amb tantíssima repercussió mediàtica.

De fet, se la coneix per ser un dels perfils més implicats en la conscienciació ecològica. Té un llibre publicat sobre els problemes als que s’enfronten els animals marins per culpa del canvi climàtic, per exemple.

Lara Álvarez no tornarà a Hondures en la pròxima edició de Supervivientes

La presentadora era una de les imatges característiques del programa de Telecinco, per la qual cosa ha sobtat tant aquest càstig. Des de la cadena asseguren que el seu adéu té com a objectiu que descansi abans de ser col·locada en projectes nous del grup mediàtic en un futur. De moment no han dit què farà, però han volgut deixar clar que no és un acomiadament definitiu.

Lara Álvarez no tornarà a presentar Supervivientes | Telecinco

Lara Álvarez marxa sense haver tingut un comiat com cal després de tants anys. En la pròxima edició, sí que repetiran els altres tres presentadors estrella: Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera i Ion Aramendi. La perjudicada d’aquesta història encara no s’ha pronunciat al respecte.