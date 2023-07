¿Cómo será el nuevo ‘Operación Triunfo’? Novedades y funcionamiento

Operación Triunfo llegará a Amazon Prime Video muy pronto en su primera edición fuera de la televisión convencional. El concurso musical se encuentra en plena fase de castings, los que han empezado en Barcelona. Noemí Galera, su directora, ha concedido una entrevista a Fórmula TV en qué analiza cómo será esta nueva aventura y qué diferencias habrá con los otros años.

La catalana quiere dejar claro que los fans del programa también tendrán aquí todo aquello que les gustaba del formato: «Creo que este OT 2023 será igual, pero en vez de en una cadena estará en una plataforma. Nosotros no tendremos que estar nada pendientes de la audiencia», reconoce como rasgo favorable para los directivos, que podrán centrarse realmente en el contenido sin presiones. Son conscientes de que los telespectadores de las últimas ediciones comentaban mucho el programa a través de las redes sociales, así que creen que es acertado haber cambiado al streaming : «Nuestro público está en TikTok y en las redes sociales, nosotros siempre vamos allí donde están los seguidores».

Noemí Galera y Chenoa promocionan el nuevo Operación Triunfo | Europa Press

¿Cómo serán las galas del nuevo Operación Triunfo en Amazon Prime Video?

¿Y cómo serán las galas? En esta ocasión, cada gala durará 90 minutos y después emitirán una postgala en la que comentarán todo lo que haya pasado. Además, también estarán disponibles los magacines diarios en los que se mostrará qué han hecho los concursantes dentro de la academia. Considera que este puede ser uno de los mejores años: «Los concursantes están mucho mejor preparados que en las primeras ediciones y es, en parte, gracias a las redes sociales. Han pasado tres años desde OT 2020 y estamos expectantes para ver quién vendrá, creo que el descanso le irá muy bien a este formato«.

Son muchos los concursantes de las anteriores ediciones que han acabado triunfando, lo que llena de orgullo a su directora: «No siento presión a la hora de decidir porque no soy nada consciente de estar escogiendo a futuras estrellas, pero siento orgullo al verlos triunfar. OT no es el único camino para llegar a ser una estrella, esta es una vida rápida y cuando acaba el programa, ya no depende de mí».

Primeras fotos del casting de OT | Europa Press