Críticas a David Bisbal por vetar a Chenoa y a ‘OT’ de su documental

David Bisbal prepara un documental sobre su vida de la mano de Movistar+. El anuncio ha gustado mucho a los fans, que podrán celebrar con él los 20 años de su carrera. Eso sí, no ha podido evitar la polémica porque se ha filtrado que el cantante almeriense habría vetado un par de temas… entre los cuales se encuentran su experiencia en Operación Triunfo y la relación amorosa con Chenoa. ¿Cómo puede obviar estos dos aspectos en un proyecto audiovisual que realmente suponga un repaso a todo el recorrido que ha hecho hasta convertirse en una estrella de la música?

Han preguntado sobre este veto a una de las compañeras de programa, Soraya, que participó en la cuarta edición. La cantante ha ido invitada a Así es la vida , el programa de Sandra Barneda que sustituye a Sálvame . La sorpresa ha sido que haya cargado contra él con muy mala leche: «Tenemos que saber qué tipo de documental están haciendo porque él no ha hablado al respeto todavía, son todas cosas que se están filtrando».

Soraya critica la actitud de David Bisbal con Chenoa y Operación Triunfo

«Si se estuviera haciendo un documental sobre mi vida, me costaría dejar ciertas cosas atrás y creo que, para hacer esto, tienes que tener mano izquierda. Se pueden pasar por encima de algunas cosas sin rascar demasiado, pero se tiene que estar orgulloso de las personas que han pasado por su vida porque, al final, somos el resultado de nuestras acciones», ha añadido Soraya.

Soraya critica a David Bisbal por humillar Chenoa en su documental | Telecinco