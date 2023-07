Crítiques a David Bisbal per vetar Chenoa i ‘OT’ del seu documental

David Bisbal prepara un documental sobre la seva vida de la mà de Movistar+. L’anunci ha agradat molt als fans, que podran celebrar amb ell els 20 anys de la seva carrera. Això sí, no ha pogut evitar la polèmica perquè s’ha filtrat que el cantant d’Almeria hauria vetat un parell de temes… entre els quals es troben la seva experiència a Operación Triunfo i la relació amorosa amb Chenoa. Com pot obviar aquests dos aspectes en un projecte audiovisual que realment suposi un repàs a tot el recorregut que ha fet fins a convertir-se en una estrella de la música?

Han preguntat sobre aquest veto a una de les companyes de programa, la Soraya, que va participar en la quarta edició. La cantant ha anat convidada a Así es la vida, el programa de Sandra Barneda que substitueix Sálvame. La sorpresa ha estat que hagi carregat contra ell amb molt mala llet: “Hem de saber quin tipus de documental estan fent perquè ell no ha parlat al respecte encara, són totes coses que s’estan filtrant”.

Soraya critica l’actitud de David Bisbal amb Chenoa i Operación Triunfo

“Si s’estigués fent un documental sobre la meva vida, em costaria deixar certes coses enrere i crec que, per fer això, has de tenir mà esquerra. Es poden passar per sobre d’algunes coses sense rascar-ne massa, però hom ha d’estar orgullós de les persones que han passat per la seva vida perquè, al final, som el resultat de les nostres accions”, ha afegit Soraya.

Soraya critica David Bisbal per humiliar Chenoa en el seu documental | Telecinco

I és que a l’artista li sobta que David Bisbal hagi pres aquesta decisió: “M’estranya i no em sembla bé que elimini OT i a Chenoa, jo no ho hauria fet. Sé que en cas que hagués estat al contrari, Chenoa no hauria renegat de res. Soc amiga seva i la conec perfectament, està orgullosa de totes les coses bones i dolentes que ha fet. Crec que David Bisbal hauria de recapacitar una mica, que faci un repàs a tots els aspectes encara que sigui per sobre”.