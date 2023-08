Noemí Galera habla de uno de los aspectos más criticados de ‘OT’

Noemí Galera está entusiasmada con la nueva vida que tendrá Operación Triunfo en Amazon Prime Video. Han hecho una parada en los castings, que retomarán el próximo 6 de septiembre en las Islas Canarias. Mientras tanto, la barcelonesa revela cómo será esta nueva etapa para el concurso musical y confirma que están encantados con todas las facilidades que les está dando la plataforma: «Me hacía mucha gracia cuando decían que OT estaba muerto, déjanos un par de años y ya verás cómo nos reinventamos. Volvemos después de tres años con Prime Video, que era el punto de innovación que nos faltaba. La mecánica es la que es y funciona muy bien, la parte digital la introdujimos en 2017 y ahora nos faltaba estar en una plataforma», dice a Bluper .

«Aquí lo tenemos todo y estamos encantados. Será muy guay despertarnos el día siguiente a la gala sin tener que estar pensando en las audiencias. Esto es una maravilla porque trabajaremos con ganas, sin estar pendientes de los números y con todo lo que necesitamos para que salga genial», explica. Desde la dirección no les habrían pedido que busquen concursantes de una edad determinada: «No nos han dado ninguna directriz al respeto».

Uno de los puntos que más criticaban al programa era que fuera la academia quien escogiera las canciones para los artistas cada gala, ya que algunos consideran que esta es una manera de premiar sus preferidos con temas que les van mejor. Noemí Galera lo niega taxativamente: « OT es un programa en que cada semana examinamos los concursantes. Si a todos les ponemos la canción que quieren cantar, ¿qué reto es este? Les tenemos que ayudar a saber gestionar y a saber moverse en aguas que no son las más propicias para aquello que ellos creen. Es una manera de descubrir cosas que ellos, de entrada, habrían dicho que no harían. No lo sabes si no lo has probado. Necesitamos que pasen cosas«.

Además, prosigue, ven importante que en el programa se escuche música de todos los estilos: «Tiene que ser música variada para que la gente se sienta identificada con algunos de los estilos. No podemos cantar todo el rato lo mismo, el mismo estilo o el mismo idioma».

Noemí Galera y Chenoa promocionan el nuevo Operación Triunfo | Europa Press